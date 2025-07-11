منعش ولذيذ في الحر .. طريقة تحضير الليمون بالنعناع

يعد الليمون بالنعناع من المشروبات الصيفية المنعشة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة ومميزة .

مكونات الليمون بالنعناع

4 ليمو

أوراق نعناع خضراء

2 كوب ماء بارد

سكر حسب الرغبة

مكعبات ثلج

طريقة تحضير الليمون بالنعناع



- اغسلي الليمون جيدًا ثم قشريه ونقطعه إلى 4 أجزاء

- ضعي الليمون فى الخلاط ثم ضيفي إليه القليل من النعناع والسكر مع نصف كمية الماء

- أخلطي الليمون مع الماء والنعناع جيدًا ثم نأخذ خليط الليمون وصفيه جيدا

- أخلطي المكونات مجددًا فى الخلاط

- صفي العصير مرة أخرى قبل إضافته إلى الكمية الأولى

- ضعي العصير فى الأكواب ونضيف إليه مكعبات الثلج ويقدم باردا.