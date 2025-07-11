منعش ولذيذ في الحر .. طريقة تحضير الليمون بالنعناع

يعد الليمون بالنعناع من المشروبات الصيفية المنعشة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة ومميزة .
مكونات الليمون بالنعناع
4 ليمو
أوراق نعناع خضراء
2 كوب ماء بارد
سكر حسب الرغبة
مكعبات ثلج
طريقة تحضير الليمون بالنعناع
- اغسلي الليمون جيدًا ثم قشريه ونقطعه إلى 4 أجزاء
- ضعي الليمون فى الخلاط ثم ضيفي إليه القليل من النعناع والسكر مع نصف كمية الماء
- أخلطي الليمون مع الماء والنعناع جيدًا ثم نأخذ خليط الليمون وصفيه جيدا
- أخلطي المكونات مجددًا فى الخلاط
- صفي العصير مرة أخرى قبل إضافته إلى الكمية الأولى
- ضعي العصير فى الأكواب ونضيف إليه مكعبات الثلج ويقدم باردا.