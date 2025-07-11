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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هل تفضل السكر؟.. 6 مُحليات طبيعية تُغنيك عن المُصنّعة

المُحليات المُصنّعة
المُحليات المُصنّعة
هاجر هانئ

اكتشف المُحليات الطبيعية كالعسل وشراب القيقب وفاكهة الراهب كبدائل صحية للسكر المُصنّع، تُوفّر هذه الخيارات سعرات حرارية أقل، وتأثيرًا جلايسيميًا أقل، وعناصر غذائية إضافية. من العسل القديم إلى فاكهة الراهب الغريبة، تُقدّم هذه المُحليات طرقًا لذيذة لإشباع الرغبات الشديدة مع دعم الصحة العامة، مما يجعلها خيارًا أذكى لصحتك.


السكر المُصنّع ليس دائمًا الحل الأمثل: فهو يرفع مستوى السكر في الدم، ويساهم في زيادة الوزن، وقد يُسبب لك الإرهاق بعد فترة وجيزة.


مُحليات طبيعية تُغنيك عن المُحليات المُصنّعة


-العسل الخام
لماذا هو حلو في الفوائد: العسل الخام غير المبستر يحتوي على مضادات الأكسدة والإنزيمات والفيتامينات النادرة (B6، C) بالإضافة إلى المعادن مثل الزنك والحديد والبوتاسيوم - أغنى بكثير من السكر الموجود على المائدة.
النتيجة السكرية: حوالي 58 - أقل من السكر، ولكنها لا تزال مكونة للجليكوجين.
طريقة الاستخدام: يُضاف إلى الزبادي، أو شاي الأعشاب، أو الجرانولا المحضرة منزليًا، أو يُضاف إلى الفطائر. استخدم حوالي ¾ كوب من العسل لكل كوب من السكر، ولكن قلل كمية السوائل المحيطة وأضف رشة من صودا الخبز لموازنة الحموضة.

طرق بسيطة لاختبار نقاء العسل المغشوش من الأصلي في المنزل

-شراب القيقب النقي
لماذا ستحبه: محمل بمضادات الأكسدة والمعادن الأساسية مثل المنغنيز والزنك والكالسيوم، ويعطي الوصفات حلاوة ترابية لا تقاوم. 
المؤشر الجلوكوزي: ~54، أقل بشكل معتدل من السكر المكرر. 
نصيحة احترافية: استبدل ¾ كوب من الشراب بكوب من السكر، مع التخلص من حوالي 3-4 ملاعق كبيرة من السائل. رشّها على دقيق الشوفان، أو الخبز المحمص، أو العصائر، أو أضفها إلى التتبيلات والصلصات.

-شراب التمر أو سكر التمر
حلاوة الغذاء الخارق: مشتق من التمور الكاملة، هذا المُحلي غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، بالإضافة إلى الألياف التي تبطئ امتصاص السكر.
الوضوح الجلوكوزي: مؤشر جلايسيمي معتدل (~43‑53)، معتدل بالألياف.
طريقة التحضير: امزج دبس التمر مع العصائر أو كشراب طبيعي، أو استخدم سكر التمر في المخبوزات. 
ملاحظة: لن يذوب تمامًا، لكنه يُضيف قوامًا ونكهة كراميل مميزة.

العسل الأسود

-سكر جوز الهند
النكهة والفوائد: يتميز بنكهة الكراميل، وهو أقل معالجة من السكر الأبيض، يحتوي على كميات قليلة من الحديد والزنك والبوتاسيوم والكالسيوم وألياف الإينولين.

تحذير بشأن المؤشر الجلوكوزي: محل نزاع: المؤشر الجلوكوزي حوالي 35 حسب سلطة جوز الهند مقابل حوالي 54 حسب جامعة سيدني - من المرجح أن يكون أقرب إلى نطاق السكر.
نصائح الاستخدام: استخدم كميات متساوية في وصفاتك؛ مثالية للبسكويت والكعك والقهوة، مع تلك الحلاوة المحمصة. الاعتدال مهم أيضًا.

-دبس السكر الأسود
كنز معدني: يوفر دبس السكر الأسود الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات ب؛ ويوفر الجاجري الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم ونكهة الكراميل الدافئة.
نكهة قوية وجريئة - الدبس له نكهة قوية؛ الجاجري يضفي نكهة الكراميل الترابية.
طريقة الاستخدام: يمكن تناوله مع خبز الزنجبيل، أو تتبيلات الشواء، أو الشاي، أو إضافته إلى العصيدة، واستخدامه باعتدال كلمسة نهائية.

-فاكهة الراهب (لوه هان قوه)
قديمة ورائعة: فاكهة الراهب في جنوب شرق آسيا تنتج الموغروسيدات - مضادات الأكسدة الطبيعية التي تساهم في زيادة الحلاوة بمقدار 150 إلى 300 مرة دون سعرات حرارية، وهي معتمدة من GRAS.

تبريد نسبة السكر في الدم: تأثير صفري على نسبة السكر في الدم - رائع لمرضى السكر ومتبعي الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات.

طريقة الاستخدام: رشّه على الشاي، وصلصة السلطة، والمخبوزات، لا يُعطي حلاوةً كثيفة، لذا يُمكنك استخدامه مع مُحسِّنات النكهة عند الحاجة.
المصدر: timesofindia
 

المُحليات الطبيعية العسل المُحليات المُصنّعة

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