ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

كبدة الدجاج من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، وتناولها يؤثر بشكل مباشر على الجسم بطرق إيجابية وأحيانًا سلبية حسب الكمية وطريقة الطهي.. إليك ما يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج:
- فوائد تناول كبدة الدجاج:
1. زيادة نسبة الحديد في الجسم:
غنية بالحديد الهيمي الذي يمتصه الجسم بسهولة، ما يساعد في الوقاية من الأنيميا وعلاج فقر الدم.
2. تعزيز صحة العين:
تحتوي على فيتامين A بنسبة عالية، ما يحسن النظر ويحمي من العشى الليلي وجفاف العين.
3. رفع مستويات الطاقة:
مصدر ممتاز لـفيتامين B12، الضروري لتكوين خلايا الدم الحمراء وتنشيط الجسم والدماغ.
4. تقوية المناعة:
تحتوي على الزنك والسيلينيوم، وهما مهمان لدعم جهاز المناعة.
5. تحسين وظائف الكبد نفسه:
تحتوي على مواد تساعد الكبد على إزالة السموم من الجسم بشكل طبيعي.
6. مفيدة للحوامل (بكميات محدودة):
تحتوي على حمض الفوليك الذي يساهم في نمو الجنين بشكل صحي.
أضرار الإفراط في تناول كبدة الدجاج:
1. ارتفاع نسبة فيتامين A:
الكميات الكبيرة قد تؤدي إلى تسمم فيتامين A، خاصة للحامل، وقد يسبب تشوهات للجنين.
2. ارتفاع الكوليسترول:
تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، لذا يجب على مرضى القلب أو الكوليسترول المرتفع تناولها باعتدال.
3. احتمال تلوثها بالسموم أو البكتيريا:
إذا لم تُطهى جيدًا أو كانت من مصدر غير موثوق، قد تحتوي على بكتيريا مثل السالمونيلا.
4. ليست مناسبة لمرضى النقرس:
غنية بالبيورينات التي تتحول إلى حمض اليوريك، مما قد يفاقم الحالة.
-نصائح عند تناول كبدة الدجاج:
اختاري كبدة طازجة وذات مصدر موثوق.
احرصي على طهيها جيدًا لتجنب البكتيريا.
تناوليها مرة إلى مرتين أسبوعيًا فقط.
لا تكثري من الدهون أو الزيوت عند تحضيرها.