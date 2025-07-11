للكبار والصغار.. أطعمة تقلل مستوى الكوليسترول الضار بالجسم

الكوليسترول من المشاكل الصحية التي يعاني منها الكثير ويحتاج المريض الاهتمام بالتغذية للحفاظ علي مستوي الكوليسترول .

إليك قائمة بأطعمة تقلل الكوليسترول الضار (LDL) وتساعد في الحفاظ على صحة القلب:



1. الشوفان

يحتوي على ألياف قابلة للذوبان (بيتا جلوكان) تقلل امتصاص الكوليسترول في الأمعاء.

2. المكسرات النيئة (خصوصًا الجوز واللوز)

غنية بالأحماض الدهنية غير المشبعة التي تحسن نسبة الكوليسترول الجيد (HDL).

3. الأفوكادو

يحتوي على دهون أحادية غير مشبعة تخفّض الكوليسترول الضار دون التأثير على الجيد.

4. زيت الزيتون البكر

غني بمضادات الأكسدة والدهون الصحية، يساهم في خفض الكوليسترول والالتهاب.

5. الأسماك الدهنية (مثل السلمون، السردين، الماكريل)

غنية بأوميغا 3 التي تقلل الدهون الثلاثية وتحمي القلب.

6. التفاح والتوت والكمثرى والعنب

غنية بالألياف ومضادات الأكسدة وتساهم في خفض الكوليسترول الضار.

7. البقوليات (العدس، الفاصوليا، الحمص)

تحتوي على ألياف وبروتين نباتي، وتساعد في ضبط مستويات الكوليسترول.

8. الخضروات الورقية (السبانخ، الجرجير، الكرنب)

منخفضة السعرات وعالية بمضادات الأكسدة، تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

نصائح إضافية:

قلل من الدهون المشبعة (اللحوم الدهنية، الزبدة، الجبنة).

تجنب الدهون المتحولة (الموجودة في المخبوزات التجارية والمقليات).

مارس الرياضة بانتظام واشرب الماء بكميات كافية.

المصدر Hindustan