احذر.. نقص فيتامين د يؤثر على صحتك بهذه الطريقة

نقص فيتامين د هو نقص شائع يُسبب مشاكل في العظام والعضلات، يُصيب عادةً الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا وأصحاب البشرة الداكنة، كما يُمكن الوقاية منه وعلاجه.

نقص فيتامين د يعني عدم وجود ما يكفي منه في الجسم، ويسبب في المقام الأول مشاكل في العظام والعضلات .

ما هي علامات وأعراض نقص فيتامين د؟

يؤدي النقص الحاد في فيتامين د لدى الأطفال إلى الكساح، تشمل أعراض الكساح ما يلي:

أنماط النمو غير الصحيحة بسبب انحناء العظام أو ثنيها.

ضعف العضلات.

ألم العظام.

تشوهات في المفاصل.

قد يعاني الأطفال المصابون بنقص فيتامين خفيف من ضعف العضلات وآلامها و/أو وجعها .

نقص فيتامين د ليس واضحًا تمامًا لدى البالغين. قد تشمل العلامات والأعراض ما يلي:

تعب.

ألم العظام.

ضعف العضلات، آلام العضلات أو تقلصات العضلات .

تغيرات المزاج، مثل الاكتئاب.

ومع ذلك، قد لا تظهر عليك أي علامات أو أعراض تشير إلى نقص فيتامين د

ما هي المضاعفات المحتملة لنقص فيتامين د؟

تشمل المضاعفات الأكثر خطورة لنقص فيتامين د ما يلي:

انخفاض مستويات الكالسيوم في الدم (نقص كالسيوم الدم).

انخفاض مستويات الفوسفات في الدم (نقص فوسفات الدم).

الكساح (لين العظام أثناء الطفولة).

لين العظام (لين العظام عند البالغين).

جميع هذه الحالات قابلة للعلاج، ورغم أن الكساح مرض قابل للعلاج، بل وقابل للشفاء في كثير من الأحيان، إلا أن علاجه في أسرع وقت ممكن أمر بالغ الأهمية، في حال عدم علاجه، قد تؤدي الحالات الخفيفة من الكساح إلى تلف طويل الأمد في العظام، مما قد يمنع نموها بشكل سليم، أما الحالات الشديدة التي لا تُعالج، فقد تؤدي إلى نوبات صرع، وتلف في القلب، والوفاة.

المصدر Cleveland clinic