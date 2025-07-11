طريقة عمل بيتزا خلية النحل بمذاق لا يقاوم

بيتزا خلية النحل من الوصفات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ ويمكنك تطبيقها في المنزل.



قدمت الشيف توتا مراد، مقدمة برنامج عيش وملح على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل بيتزا خلية النحل.





مقادير بيتزا خلية النحل



● عجينة جاهزة

● صلصة بيتزا

● هوت دوج متقطع

● فلفل ألوان مقطع

● زيتون أسود حلقات

● ٣٠٠ جرام جبنة موتزاريلا

● زعتر مجفف

طريقة تحضير بيتزا خلية النحل



يقسم العجين إلى كرات

يرص العجين في صينية دائرية

تدهن طبقة من الصلصة

يضاف الخضار والهوت دوج والجبنة على الوجه

تخبز في الفرن حتى تمام الطهي