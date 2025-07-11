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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مبتكرة ومفيدة.. طريقة عمل السبانخ بالبشاميل

السبانخ بالبشاميل
السبانخ بالبشاميل

تبحث كل أم عن أكلات مفيدة ومبتكرة، ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل السبانخ بالبشاميل.

المكونات:

أولاً: لتحضير السبانخ

1 كغ من السبانخ الطازجة أو 500 غرام مجمدة
1 بصلة كبيرة مفرومة ناعمًا
3 فصوص من الثوم المفروم
2 ملعقة كبيرة من الزيت أو السمن
ملح وفلفل أسود حسب الذوق
رشة جوزة الطيب (اختياري)

ثانيًا: لتحضير صوص البشاميل

2 ملعقة كبيرة من الزبدة
2 ملعقة كبيرة من الدقيق
2 كوب من الحليب
ملح وفلفل أبيض
نصف كوب جبن موزاريلا أو رومي مبشور (اختياري لوجه الطبق)

طريقة التحضير:

أولًا: تحضير السبانخ

تُغسل السبانخ جيدًا وتُفرم.
في قدر على النار، يُسخّن الزيت أو السمن وتُضاف البصلة المفرومة وتُقلّى حتى تذبل.
يُضاف الثوم ويُقلّى حتى تظهر رائحته.
تُضاف السبانخ وتُطهى على نار هادئة حتى تذبل ويجفّ ماؤها.
تُتبل بالملح والفلفل وجوزة الطيب، ثم تُترك جانبًا.

ثانيًا: تحضير البشاميل

في قدر على النار، تُذوّب الزبدة ثم يُضاف الدقيق مع التحريك المستمر حتى يصبح لونه ذهبيًّا فاتحًا.
يُضاف الحليب تدريجيًّا مع التحريك المستمر حتى لا تتكوّن كتل.
يُتبّل الخليط بالملح والفلفل ويُطهى حتى يثخن قوامه.

ثالثًا: تجميع الطبق

في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزبدة، توضع طبقة من البشاميل.
تُضاف السبانخ المُحضّرة وتُوزّع بالتساوي.
يُسكب باقي صوص البشاميل فوق السبانخ.
تُرش الجبنة المبشورة على الوجه (اختياري).
تُدخل الصينية إلى فرن مُسخّن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 20 – 25 دقيقة، أو حتى يتحمّر الوجه.

التقديم:

تُقدَّم ساخنة بجانب الأرز الأبيض أو الخبز، ويمكن تقديمها كطبق رئيسي نباتي أو بجانب اللحم المشوي.

طريقة عمل السبانخ بالبشاميل سبانخ بالبشاميل صنية السبانخ بالفرن

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