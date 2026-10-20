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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس صربيا يحذر من حتمية اندلاع حرب عالمية ثالثة بسبب تسلح أوروبا

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش

حذّر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش من مخاطر تصاعد التسلح في أوروبا، معربًا عن مخاوفه من اندلاع حرب عالمية ثالثة، في ظل الزيادة المتسارعة في الإنفاق العسكري الأوروبي وتوسع الصناعات الدفاعية.

ونقل موقع «tportal» الكرواتي، الثلاثاء، عن فوتشيتش قوله خلال مقابلة مع الصحفية الروسية كسينيا سوبتشاك، نشر مشروع «NEXTA» الإعلامي البيلاروسي مقتطفًا منها، إنه ليس أحمق أو أعمى حتى يتجاهل وتيرة تسلح الدول الأوروبية، متسائلًا عن الأهداف التي تقف وراء هذه التحركات العسكرية.

وأضاف فوتشيتش: «إذا كنتم لا ترون كيف تتسلح أوروبا، فإنكم تتظاهرون عمدًا بعدم رؤية ذلك.. لكن لماذا تتسلح؟ ولأي غرض؟»، بحسب ما أورده الموقع.

وأشار موقع «1News» إلى أن الرئيس الصربي يرى أن الدول الأوروبية تعمل على تعزيز قدراتها العسكرية وتخصيص أموال ضخمة لاحتياجات الدفاع، في وقت تبرر فيه هذه الدول زيادة إنفاقها العسكري بضرورة حماية نفسها من روسيا.

واستشهد فوتشيتش بمقولة مستوحاة من أعمال الكاتب الروسي أنطون تشيخوف، مفادها أن البندقية التي تظهر معلقة على الحائط في الفصل الأول من المسرحية لا بد أن تطلق النار في الفصل الثالث، في إشارة إلى مخاوفه من أن يؤدي التوسع في التسلح إلى اندلاع مواجهة عسكرية واسعة.

كما أشار إلى تنامي الصناعات الدفاعية الأوروبية، مستشهدًا بشركة «راينميتال» الألمانية للصناعات العسكرية، مدعيًا أن أرباحها ارتفعت 17 ضعفًا مع زيادة الطلب على المعدات العسكرية، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام أوروبية.

وفي تعليقه على توقعاته بشأن مستقبل الأوضاع الدولية، أعرب فوتشيتش عن أمله في أن تكون مخاوفه بشأن اندلاع حرب عالمية ثالثة غير صحيحة، لكنه أبدى قلقه من المؤشرات الحالية، بحسب موقع «tportal».

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد الاهتمام الأوروبي بتعزيز القدرات الدفاعية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الأمنية المتزايدة، فيما تعكس تحذيرات فوتشيتش قراءته الشخصية للمخاطر المرتبطة بتسارع سباق التسلح، ولا تمثل تأكيدًا بأن اندلاع حرب عالمية جديدة أمر حتمي.

الحرب الروسية الأوكرانية الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش تسلح أوروبا تعزيز الصناعات الدفاعية الحرب العالمية الثالثة

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