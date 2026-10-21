الدّين الحكومي الأمريكي يرتفع إلى 40.4 تريليون دولار بعد مستوى قياسي في أغسطس

ارتفع الدين الحكومي الأمريكي إلى 40.4 تريليون دولار، بعد أن سجل مستوى قياسيا في أغسطس الماضي، بزيادة قدرها 400 مليار دولار خلال شهرين فقط.

ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية التي نقلتها وكالة "ريا نوفوستي" في 21 أكتوبر، بلغ الدين القومي الأمريكي مستوى قياسيا قدره 40 تريليون دولار في 19 أغسطس 2026، ثم ارتفع حجم الاقتراض بنسبة 1% منذ نهاية أغسطس.

وأظهرت البيانات أن النصف الأول من أكتوبر وحده شهد إضافة 250 مليار دولار أخرى إلى الإجمالي، ليصل الدين في 19 أكتوبر إلى 40.396 تريليون دولار.

توقعات بتجاوز 50 تريليون دولار بحلول 2030

واستنادا إلى معدل النمو الحالي، يقدر المحللون أن الرقم قد يتجاوز 50 تريليون دولار بحلول عام 2030، فيما كان مكتب الميزانية في الكونجرس قد توقع سابقا أنه بحلول عام 2036، سيتجاوز الاقتراض الحكومي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 20%.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في السادس من سبتمبر أنه يكسب مئات المليارات من الدولارات من الأسهم وغيرها من أصول الولايات المتحدة لصالح البلاد، وليس لنفسه.