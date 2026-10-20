10 لاعبين خارج قائمة الأهلي أمام القناة.. تعرف على المستبعدين وموعد المباراة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة القناة، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وشهدت قائمة الأهلي استبعاد 10 لاعبين، هم كريم الدبيس، وياسر إبراهيم، ورضا سليم، وأقطاي عبد الله، وعمر سيد معوض، ومحمد عبد الله، ومحمد رأفت، وأحمد خالد كباكا، وأحمد نبيل كوكا، ومحمود صلاح.

قائمة الأهلي لمواجهة القناة

وضمت قائمة الأهلي للمباراة كلًا من: محمد الشناوي، ومروان، ومصطفى شوبير، وحسين الشحات، وحمزة، وعمر الساعي، وياسين، وأشرف بن شرقي، وأشرف داري، ومحمد مجدي أفشة، وعيد، وعلي محمود، وهادي، وإمام عاشور، وطاهر محمد طاهر، ومحمد توفيق، وأحمد رضا، وأحمد سيد زيزو، وبنجديدة، وكريم فؤاد، ومنصف بقرار، ومحمد هاني، وأكرم توفيق.

موعد مباراة الأهلي والقناة في الدوري المصري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والقناة غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والقناة

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي والقناة، باعتبارها الناقل لمباريات الدوري المصري الممتاز، حيث يمكن للجماهير متابعة أحداث اللقاء عبر شاشتها.

ويدخل الأهلي المباراة بهدف تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لمواصلة مشواره في المنافسة على لقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي، بينما يسعى فريق القناة إلى تقديم أداء قوي والخروج بنتيجة إيجابية أمام الفريق الأحمر.