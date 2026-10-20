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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

دفعة قوية للأهلي قبل مواجهة القناة.. عودة 4 مصابين تدعم خيارات الجهاز الفني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

استعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جهود أربعة لاعبين قبل مواجهة القناة، المقرر إقامتها في الثامنة مساء الأربعاء على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز، في دفعة قوية للجهاز الفني قبل اللقاء المرتقب.

وشهدت التدريبات الأخيرة تطورات إيجابية بشأن الحالة البدنية لعدد من اللاعبين الذين غابوا عن المشاركة خلال الفترة الماضية بسبب الإصابات، بعدما نجحوا في التعافي والعودة إلى التدريبات الجماعية، ليصبحوا متاحين أمام الجهاز الفني وفقًا لاحتياجات الفريق.

عمر الساعي يعود بعد التعافي من الإصابة

شهد مران الأهلي الأخير عودة عمر الساعي إلى التدريبات الجماعية، بعدما تعافى من الكدمة القوية التي تعرض لها في عضلة السمانة خلال مواجهة كيتارا الأوغندي.

وخضع اللاعب لبرنامج استشفائي خلال الأيام الماضية، قبل أن يجتاز اختبارًا طبيًا تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، ليحصل على الضوء الأخضر للمشاركة في المران بصورة طبيعية، ويعزز فرص وجوده ضمن حسابات الجهاز الفني لمباراة القناة.

ياسر إبراهيم وكوكا يدعمان صفوف الأهلي

كما انتظم المدافع ياسر إبراهيم في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل قبل عدة أسابيع، ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباراة المقبلة، حال الاستقرار على الدفع به وفقًا للرؤية الفنية.

وفي السياق ذاته، تعافى أحمد نبيل كوكا من الإصابة بشد في أسفل العضلة الخلفية، وعاد للمشاركة في التدريبات، بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي بنجاح، وهو ما يمنح الجهاز الفني خيارات إضافية قبل المواجهة.

محمود صلاح ينهي برنامجه التأهيلي

واستعاد الأهلي أيضًا جهود اللاعب الشاب محمود صلاح، الذي خضع لبرنامج تأهيلي للتعافي من إجهاد في العضلة الضامة، تعرض له عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر للشباب في تصفيات شمال أفريقيا التي أقيمت بالإسماعيلية، وتوج بها المنتخب المصري.

دفعة جديدة قبل مواجهة القناة

وتمنح عودة اللاعبين الأربعة الجهاز الفني للأهلي مساحة أكبر للاختيار بين العناصر المتاحة، سواء على مستوى التشكيل الأساسي أو البدلاء، في ظل أهمية مواصلة حصد النقاط خلال منافسات الدوري الممتاز.
 

ويأمل الأهلي أن تنعكس جاهزية لاعبيه على أداء الفريق أمام القناة، وأن يستفيد من اكتمال صفوفه نسبيًا لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المنافسة بقوة على صدارة جدول المسابقة.

الأهلي القاهرة الدولي الدوري الممتاز المنتخب المصري أفريقيا

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