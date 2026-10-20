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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف كواليس غضب عموتة من ياسين مرعي.. وتهديد باستبعاده من تشكيل الأهلي

ياسين مرعي
ياسين مرعي
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان وجود جدل داخل النادي الأهلي حول مصير ياسين مرعي، مدافع الفريق، وإمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

عموتة وياسين مرعي 

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة Modern MTI: "أثير جدل في الأهلي حول مصير ياسين مرعي مدافع الفريق ومدى رحيله عن صفوفه في الميركاتو الشتوي".

وأضاف: "الجدل بدأ بسبب غضب الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، من مستوى اللاعب في مباراة كيتارا الأوغندي".

وتابع: "الحسين عموتة، مدرب الأهلي، عقد اجتماعًا مع ياسين مرعي، وكشف عن قصور في تنفيذ التعليمات الدفاعية".

وأوضح: "مدرب الأهلي لوّح بورقة وضع اللاعب بديلًا في المباريات المقبلة إذا ما تواصلت الأخطاء".

واختتم عبدالناصر زيدان تصريحاته قائلًا: "الأهلي لم يتطرق إلى رحيل ياسين مرعي، في ظل أزمة النقص العددي في خط الدفاع بعد إصابة عمرو الجزار".

ياسين مرعي الاهلي عموتة الزمالك منتخب مصر

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