عودة المصابين وضغط أفريقيا.. 4 ملفات تشغل عموتة قبل مواجهة القناة .. ماذا يحدث في الأهلي؟

تتسارع التحركات داخل النادي الأهلي لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم قبل مواجهة القناة المقرر إقامتها مساء غد الأربعاء ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز في ظل سعي الجهاز الفني بقيادة المغربي الحسين عموتة لاستثمار التطورات الإيجابية في ملف الإصابات وتجهيز أكبر عدد من اللاعبين قبل الدخول في مرحلة مزدحمة بالمباريات المحلية والقارية.

وشهدت استعدادات الأهلي للمباراة مؤشرات إيجابية على صعيد الحالة البدنية للاعبين بعدما انتظم عدد من العناصر في التدريبات الجماعية فيما اقترب آخرون من العودة إلى الحسابات الفنية وهو ما يمنح عموتة مساحة أكبر للاختيار ويخفف من الضغوط التي فرضتها الإصابات خلال الفترة الماضية.

وخاض الأهلي مرانه الرئيسي مساء أمس الإثنين على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة وسط تركيز على الاستعداد لمواجهة القناة مع وضع الاعتبارات البدنية في الحسبان خاصة بعد عودة الفريق مؤخرًا من أوغندا عقب خوض مواجهة كيتارا في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

عودة ياسر إبراهيم ورضا سليم تمنح عموتة دفعة جديدة

تمثلت أبرز المستجدات داخل الأهلي في عودة ياسر إبراهيم مدافع الفريق إلى التدريبات الجماعية بصورة كاملة للمرة الأولى منذ نحو 40 يومًا بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

وتمنح عودة المدافع صاحب الخبرات الجهاز الفني خيارًا إضافيًا في الخط الخلفي خصوصًا مع حاجة الفريق إلى الحفاظ على الاستقرار الدفاعي في ظل توالي المباريات وتعدد الارتباطات. ورغم انتظام ياسر في المران الجماعي فإن تحديد موعد عودته إلى المباريات يظل مرتبطًا بتقييم الجهاز الفني لحالته ومدى استعادته الجاهزية المطلوبة.

كما شهدت التدريبات انتظام المغربي رضا سليم بصورة طبيعية مع زملائه بعد غيابه عن المران خلال الفترة الماضية ليقترب بدوره من العودة إلى دائرة الاختيارات الفنية.

وتمنح عودة رضا سليم عموتة فرصة إضافية لتنويع الحلول الهجومية في وقت يحتاج فيه الأهلي إلى الاستفادة من جميع عناصره سواء من خلال التشكيل الأساسي أو التغييرات التي قد يلجأ إليها الجهاز الفني أثناء المباريات.

عمر الساعي تحت التقييم.. وقرار حاسم قبل المباراة

في المقابل يترقب الجهاز الفني الموقف النهائي لعمر الساعي لاعب وسط الأهلي بعدما شارك في تدريبات الجري بصورة طبيعية عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة كيتارا الأوغندي في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويخضع موقف اللاعب للتقييم قبل مواجهة القناة على أن تتحدد إمكانية دخوله الحسابات وفقًا لحالته الطبية ومدى استجابته للبرنامج التأهيلي والتدريبي خلال الساعات المقبلة.

وتأتي أهمية موقف الساعي من حاجة الأهلي إلى الحفاظ على التوازن في منطقة وسط الملعب مع تعدد المباريات خلال فترة زمنية قصيرة وهو ما يفرض على الجهاز الفني إدارة الأحمال البدنية بحذر وعدم المجازفة بإشراك أي لاعب قبل التأكد من قدرته على المشاركة بصورة طبيعية.

أحمد نبيل كوكا يقترب من العودة إلى حسابات الأهلي

ومن بين الملفات الإيجابية أيضًا تعافي أحمد نبيل كوكا من الإصابة وانتهاء برنامجه التأهيلي ليصبح جاهزًا من الناحية البدنية للمشاركة في المباريات وفقًا لما أظهرته المرحلة الأخيرة من تجهيزه.

ويمثل كوكا أحد الخيارات التي يمكن للجهاز الفني الاستفادة منها في الفترة المقبلة خاصة مع حاجة الأهلي إلى توفير بدائل متعددة في ظل ضغط المنافسات المحلية والأفريقية.

ضغط المباريات يفرض سياسة مختلفة داخل الأهلي

لا تتوقف حسابات الأهلي قبل مواجهة القناة عند اختيار التشكيل المناسب بل تمتد إلى كيفية إدارة الحالة البدنية للفريق في ظل تلاحق الاستحقاقات المحلية والأفريقية خلال الأيام المقبلة.

وعاد الأهلي إلى القاهرة مساء الأحد على متن طائرة خاصة عقب فوزه على كيتارا الأوغندي بنتيجة 2-1 في ذهاب الدور التمهيدي الأخير من كأس الكونفيدرالية الأفريقية ليبدأ سريعًا الاستعداد لمباراة القناة قبل التحول مجددًا إلى المواجهة القارية المرتقبة.

ويضع هذا الجدول الجهاز الفني أمام تحدٍ يتعلق بالموازنة بين تحقيق نتيجة إيجابية في الدوري والحفاظ على جاهزية اللاعبين لمباراة الإياب أمام كيتارا المقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ومن هنا تكتسب عودة المصابين أهمية إضافية ليس فقط لأنها تمنح عموتة حلولًا فنية جديدة ولكن لأنها تساعده على توزيع الأدوار وتجنب الاعتماد المتكرر على مجموعة محدودة من اللاعبين في ظل احتمالات الإجهاد الناتجة عن السفر وتلاحق المباريات.