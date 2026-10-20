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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف آخر تطورات تجديد عقد محمد هاني مع الأهلي

محمد هاني
محمد هاني
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن آخر مستجدات ملف تجديد عقد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن المفاوضات بين الطرفين لم تشهد أي تطورات جديدة، رغم عقد جلسة خلال الفترة الماضية لمناقشة تفاصيل التجديد.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية، إن الجلسة التي جمعت مسؤولي الأهلي بمحمد هاني لم تسفر عن جديد، مشيرًا إلى أن المفاوضات لا تزال مستمرة، وأن الوصول إلى اتفاق نهائي قد يستغرق بعض الوقت، في ظل استمرار الخلاف حول بعض بنود العقد الجديد.

وأضاف شوبير: «التفاوض هياخد وقته، لكني ما زلت عندي يقين أن الملف ده هينتهي النهاية السعيدة»، معربًا عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق يضمن استمرار اللاعب داخل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.


محمد هاني يقترب من حسم ملف التجديد مع الأهلي

لا يزال مستقبل محمد هاني، الظهير الأيمن للنادي الأهلي، محل اهتمام داخل القلعة الحمراء، في ظل استمرار المفاوضات بشأن تجديد عقده وعدم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

وتدور المفاوضات حول المقابل المالي وشروط التعاقد، حيث تشير التفاصيل المتداولة إلى أن العرض المطروح يبلغ نحو 25 مليون جنيه، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه مكافآت في الموسم الواحد.

وشهدت المناقشات اختلافًا بشأن ربط جزء من قيمة العقد بنسبة مشاركة اللاعب في المباريات، مع طرح مقترح برفع النسبة التي يحصل عليها عند توقيع العقد إلى 50% بدلًا من 25%، بهدف تقريب وجهات النظر والوصول إلى صيغة اتفاق ترضي الطرفين.

وتسعى إدارة الأهلي إلى إنهاء الملف في أقرب وقت ممكن، لتجنب استمرار حالة الغموض بشأن مستقبل اللاعب حتى يناير المقبل، خاصة مع أهمية تحديد احتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية مبكرًا.

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