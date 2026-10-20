جديد في الأهلي.. هاني يقترب من تجديد عقده مع الأهلي.. وأقطاي لن يرحل في يناير

أكد الناقد الرياضي محمد أبوعلي أن محمد هاني، لاعب النادي الأهلي، اقترب من تجديد عقده مع الفريق خلال الأيام المقبلة، بعد عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ في رحلة أوغندا.

وقال أبوعلي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويُذاع على قناة "CBC": "محمد هاني عقد جلسة مع سيد عبدالحفيظ في رحلة أوغندا، وتُعد أطول جلسة مع اللاعبين الذين يتفاوضون على تجديد عقودهم، وأكد أنه طوال تاريخه مع الأهلي لم يفتعل أي مشكلة أو يطلب زيادة في عقده".

وأضاف: "محمد هاني تفهّم وجهة نظر الأهلي بشأن النظام الجديد الخاص بتجديد العقود، بعد جلسته مع سيد عبدالحفيظ، واللاعب قريب من التجديد خلال أيام".

وتابع: "الأهلي طلب حكامًا أجانب لمباراة بيراميدز، وكان ذلك منذ فترة".

وأوضح: "حسين عموتة يركز مع الأهلي في مباريات الدوري، ولا يريد خسارة أي نقاط، ولذلك أراح 7 لاعبين في مباراة كيتارا، وسيخوض مباراة القناة بالتشكيل الأساسي".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أقطاي عبدالله لن يرحل عن الأهلي في يناير، وهو لاعب يستحق المشاركة، خاصة أن بنجديدة لم يظهر أي أمارة حتى الآن".