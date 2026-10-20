تامر بجاتو: إيقاف حسام وابراهيم حسن أمر طبيعي بعد أحداث مباراة الأرجنتين

علَقَ تامر بجاتو نجم الأهلي والمنصورة السابق على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بشأن إيقاف حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وتوأمه ابراهيم مدير المنتخب.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، إيقاف حسام وابراهيم حسن لمدة 3 مباريات، ومصطفى زيكو لاعب المنتخب الوطني لمدة 5 مباريات، وذلك على هامش أحداث مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم الماضية التي أقيمت بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وانتهت بفوز راقصي التانجو بثلاثية مقابل هدفين.

وقال تامر بجاتو في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية TeN:قرار إيقاف حسام وابراهيم حسن لمدة 3 مباريات كان متوقعاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم وذلك بعد الاعتراض على حكم مباراة الأرجنتين في المونديال، لكن العقوبة قد يتم تقليصها من خلال الاستئناف الذي سيتقدم به التوأم في الفترة المقبلة.

وتابع: من حسن الحظ أن المباريات القادمة للمنتخب الوطني ستكون في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 المقرر إقامتها في كينيا وتنزانيا وأوغندا، وهي مباريات سهلة للفراعنة، وبقية أفراد الجهاز المعاون بقيادة طارق سليمان ومحمد عبد الواحد، قادرون على قيادة الفراعنة خلال التصفيات.