عقوبات فيفا تهدد حسام حسن وزيكو بالغياب عن مباريات مهمة لمنتخب مصر

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، المباريات التي سيغيب عنها حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ومصطفى زيكو، لاعب المنتخب الوطني، حال رفض الاستئناف المقدم على عقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وأوضح العمايرة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن حسام حسن سيغيب عن مباراتي منتخب مصر أمام مالاوي خلال نوفمبر 2026، ومباراة أنجولا خلال مارس 2027، حال رفض الاستئناف وتأييد عقوبة إيقافه لمدة 3 مباريات.

وأضاف خبير اللوائح أن مصطفى زيكو سيغيب عن مباراتي مالاوي في نوفمبر المقبل، ومباراتي أنجولا وجنوب السودان خلال مارس 2027، إلى جانب مباراة خامسة، وفقًا لترتيب المباريات التي ستقام خلال الفترة المقبلة.

وأشار العمايرة إلى أن المباراة الخامسة التي سيغيب عنها زيكو ستتحدد وفقًا لترتيب انطلاق تصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم الإفريقية، موضحًا أنه في حال إقامة تصفيات كأس العالم أولًا، سيغيب اللاعب عن المباراة الأولى بها، أما إذا انطلقت تصفيات كأس الأمم الإفريقية أولًا، فسيغيب عن مباراتها الأولى.

تفاصيل عقوبات فيفا ضد حسام حسن وزيكو

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تلقيه قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بشأن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، ومصطفى زيكو، لاعب المنتخب، والتي تضمنت إيقاف حسام وإبراهيم حسن 3 مباريات لكل منهما، وإيقاف زيكو 5 مباريات.

وتقدم اتحاد الكرة بطلب إلى لجنة الانضباط بالفيفا للحصول على الأسباب والحيثيات التفصيلية للقرارات الصادرة، من أجل دراستها وتقييم الموقف القانوني، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات الاستئناف وفقًا للوائح المعمول بها.

وتأتي العقوبات على خلفية الأحداث والتصريحات التي أعقبت مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، والتي انتهت بخسارة الفراعنة بنتيجة 3-2، وفقًا للتقارير المنشورة بشأن قرارات فيفا.