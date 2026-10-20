هل يمكن استئناف عقوبتي حسام وإبراهيم أمام المحكمة الرياضية؟.. محام دولي يجيب

كشف نصر عزام، المحامي الدولي وخبير اللوائح، تفاصيل العقوبات الصادرة على حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، واللاعب مصطفى زيكو من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» وكيفية الطعن على تلك العقوبات.

وقال نصر عزام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة صدى البلد، «القرار الصادر عن لجنة الانضباط قابل للاستئناف أمام لجنة الاستئناف في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"».

وأضاف عزام أن الحد الأدنى للاسئناف للعقوبات في الفيفا هو ثلاث مباريات، لذلك يمكن للثلاثي أن يستأنف القرارات الصادر من لجنة الانضباط.

ولفت عزام إلى أن القرارات التي يُمكن استئنافها أمام المحكمة الرياضية هو 4 مباريات على الأقل، لذلك عقوبات حسام وإبراهيم حسن لا يُمكن استئنافها أمام المحكمة، بينما عقوبة زيكو يمكن استئنافها أمام المحكمة.

ورأى نصر عزام أنه يمكن تخفيض عقوبة حسام وإبراهيم حسن أو تعليقها وتخفيض جزء منها.

واعتبر عزام أن العقوبة المسلطة على زيكو مجحفة خصوصًا في ظل الأحداث الخاصة بمباراة مصر والأرجنتين والظلم التي تعرض له منتخب مصر في المباراة، وهذه العقوبة يمكن تخفيضها.