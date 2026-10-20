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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فتحي سند: الفوز على الزمالك وكتارا طوق نجاة لعموتة مع الأهلي

عموتة
عموتة
يارا أمين

أكد الناقد الرياضي فتحي سند أن فوز الأهلي على الزمالك في مباراة القمة، ثم الانتصار خارج ملعبه على كتارا الأوغندي، منحا المدير الفني حسين عموتة دفعة قوية، معتبرًا أن الانتصارين شكّلا طوق نجاة له وشهادة ميلاد حقيقية في مشواره مع الفريق الأحمر.

وقال فتحي سند، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الفوز على الزمالك كان مهمًا للغاية، مشيرًا إلى أن نتيجة مباريات القمة تظل العامل الأهم في تقييم المدير الفني، بغض النظر عن مستوى الأداء الذي يقدمه الفريق خلال اللقاء.

وأوضح أن عموتة نجح في التعامل مع مباراة القمة بصورة مقبولة، وتمكن من حسم المواجهة لصالح الأهلي، وهو ما ساعده على اكتساب المزيد من الثقة خلال الفترة الحالية.

شجاعة عموتة في سياسة التدوير

وأشار فتحي سند إلى أن ما لفت انتباهه بصورة أكبر هو شجاعة عموتة في تطبيق سياسة التدوير، واستغلال عناصر قائمة الفريق، بعدما أجرى 6 أو 7 تغييرات خلال مواجهة كتارا الأوغندي، ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا بانتظام في المباريات السابقة.

وأضاف أن عمر الساعي كان أحد أبرز المستفيدين من هذه السياسة، بعدما سجل هدف التعادل أمام الفريق الأوغندي، إلى جانب حصول عدد من البدلاء على فرصة المشاركة وإثبات قدراتهم.

واعتبر الناقد الرياضي أن تجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين يمثل إحدى أهم مميزات عموتة حتى الآن، موضحًا أن المدير الفني لا يعتمد على مجموعة ثابتة من العناصر، بل يسعى إلى تجهيز جميع اللاعبين، بما يساعد الفريق على التعامل مع ضغط المباريات وتلاحم المنافسات المحلية والأفريقية.

واختتم فتحي سند تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي يحتاج إلى قائمة كاملة من اللاعبين الجاهزين، وليس الاعتماد على 11 لاعبًا فقط، مشيرًا إلى أن عموتة بدأ يثبت إدراكه لهذه النقطة المهمة، وهو ما قد يمنح الفريق حلولًا إضافية خلال المرحلة المقبلة.

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