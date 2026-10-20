عبدالرحمن حميد يوضح حقيقة تجديد عقده مع الأهلي ويكشف موقفه من الرحيل

كشف عبدالرحمن حميد، حارس مرمى فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، مؤكدًا أن الموسم الحالي هو الأخير في عقده مع الفريق، وأنه لم يجدد تعاقده حتى الآن.

وأوضح حميد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن النادي الأهلي يمثل بيته وصاحب الفضل في ما وصل إليه من نجاحات، مشددًا على أن مصلحة النادي تأتي في مقدمة أولوياته، رغم رغبته في خوض تجربة الاحتراف وتحقيق أحلامه.

وأكد حارس الأهلي أنه مستعد للاستمرار مع الفريق حال احتياج النادي إلى خدماته، مشيرًا إلى أن البقاء داخل القلعة الحمراء يظل رغبة لديه، في ظل ارتباطه بالنادي الذي ساهم في صناعة اسمه.

واختتم عبدالرحمن حميد حديثه بالتأكيد على تركيزه الكامل مع الفريق خلال الموسم الحالي، وسعيه لمواصلة الانتصارات وتحقيق المزيد من الإنجازات، مطالبًا بتحري الدقة بشأن الأخبار المتداولة حول مستقبله، وأن تكون المعلومات المتعلقة به صادرة عن النادي أو صفحته الرسمية فقط

ونجح رجال كرة اليد بالنادي الأهلي في التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعدما حققوا فوزًا مثيرًا على الزمالك بنتيجة 26-25، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة كيلامبا بالعاصمة الأنجولية لواندا.

وبهذا الانتصار، حصد الأهلي اللقب الإفريقي للمرة الرابعة على التوالي، والتاسعة في تاريخه، بعدما قدم لاعبوه أداءً قويًا في مواجهة الزمالك، التي اتسمت بالندية والتقارب في المستوى

