قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل بيعها بالأسواق.. ضبط 41 طن أسماك فاسدة في الغربية
أسعار السلع اليوم.. كرتونة البيض تتراجع 5 جنيهات وارتفاع لـ13 سلعة
برشلونة وباريس سان جيرمان.. مواجهات لا تنسى وصراع أوروبي يحمل ذكريات تاريخية
مصرع 13 وإصابة 34 آخرين.. الصور الأولى لحادث طريق القاهرة أسيوط الغربي
ضربة سياسية لترامب.. ألبرتا ترفض الانفصال عن كندا وتتمسك بالوحدة
بعد مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين.. مدير أمن الفيوم يتفقد موقع حادث الصحراوي الغربي
التحالف: اعتراض صاروخ باليستي أطلق باتجاه الرياض
تجديد عقود لاعبي الأهلي.. تطورات موقف محمد هاني وياسر إبراهيم وبن شرقي
عودة للارتفاع.. الذهب يقفز مجدداً ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن
اتقسم نصين.. مصرع 13 شخصًا وإصابة 34 في تصادم أتوبيس وتريلا بطريق أسيوط الغربي
مصرع 13 شخصا وإصابة 34 آخرين في تصادم مروع بين أتوبيس وتريلا بطريق القاهرة أسيوط الغربي
حذرت من العروض الوهمية.. شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف حقيقة تخفيضات بلاك فرايدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عبدالرحمن حميد يوضح حقيقة تجديد عقده مع الأهلي ويكشف موقفه من الرحيل

عبد الرحمن حميد
عبد الرحمن حميد
يمنى عبد الظاهر

كشف عبدالرحمن حميد، حارس مرمى فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، مؤكدًا أن الموسم الحالي هو الأخير في عقده مع الفريق، وأنه لم يجدد تعاقده حتى الآن.

وأوضح حميد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن النادي الأهلي يمثل بيته وصاحب الفضل في ما وصل إليه من نجاحات، مشددًا على أن مصلحة النادي تأتي في مقدمة أولوياته، رغم رغبته في خوض تجربة الاحتراف وتحقيق أحلامه.

وأكد حارس الأهلي أنه مستعد للاستمرار مع الفريق حال احتياج النادي إلى خدماته، مشيرًا إلى أن البقاء داخل القلعة الحمراء يظل رغبة لديه، في ظل ارتباطه بالنادي الذي ساهم في صناعة اسمه.

واختتم عبدالرحمن حميد حديثه بالتأكيد على تركيزه الكامل مع الفريق خلال الموسم الحالي، وسعيه لمواصلة الانتصارات وتحقيق المزيد من الإنجازات، مطالبًا بتحري الدقة بشأن الأخبار المتداولة حول مستقبله، وأن تكون المعلومات المتعلقة به صادرة عن النادي أو صفحته الرسمية فقط

ونجح رجال كرة اليد بالنادي الأهلي في التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعدما حققوا فوزًا مثيرًا على الزمالك بنتيجة 26-25، في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة كيلامبا بالعاصمة الأنجولية لواندا.

وبهذا الانتصار، حصد الأهلي اللقب الإفريقي للمرة الرابعة على التوالي، والتاسعة في تاريخه، بعدما قدم لاعبوه أداءً قويًا في مواجهة الزمالك، التي اتسمت بالندية والتقارب في المستوى
 

عبدالرحمن حميد حارس مرمى فريق كرة اليد بالنادي الأهلي رجال كرة اليد بالنادي الأهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

بعد قرار الإيقاف.. المباريات التي يغيب عنها التوأم حسام وإبراهيم

محمد صلاح

انتهت اللعبة.. طرابزون يسخر من بشكتاش بعد الفوز بصورة محمد صلاح

أسعار الدواجن

بعد موجة الغلاء.. تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالأسواق

محمد بركات

بعد ثلاثية المقاولون.. بركات وجهازه يتقدمون باستقالتهم من تدريب إنبي الشرقية

صلاح

بعد هدفه في بشكتاش.. طرابزون سبور يحتفي بأرقام محمد صلاح

منتخب مصر

هل يمكن استئناف عقوبتي حسام وإبراهيم أمام المحكمة الرياضية؟.. محام دولي يجيب

تويوتا جلانزا 2027

الكشف عن تويوتا جلانزا 2027 الجديدة بمحرك اقتصادي.. صور

مفاجأة في سعر عيار ٢١ اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل 6270 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

بالصور

جورى بكر تتألق في أحدث ظهور لها

جورى بكر تتألق فى اخر ظهور لها
جورى بكر تتألق فى اخر ظهور لها
جورى بكر تتألق فى اخر ظهور لها

الهالات السوداء مش بس سهر.. أسباب أخرى وراء ظهورها

الهالات السوداء
الهالات السوداء
الهالات السوداء

فوائد متعددة.. طريقة عمل الباذنجان المشوي المحشو بالحمص والطماطم والأعشاب الطازجة

الباذنجان المشوي المحشو بالحمص والطماطم والأعشاب الطازجة
الباذنجان المشوي المحشو بالحمص والطماطم والأعشاب الطازجة
الباذنجان المشوي المحشو بالحمص والطماطم والأعشاب الطازجة

دراسة.. احذر شرب الشاي والقهوة شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟

دراسة حديثة تحذر من شرب الشاي والقهوة وهما شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟
دراسة حديثة تحذر من شرب الشاي والقهوة وهما شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟
دراسة حديثة تحذر من شرب الشاي والقهوة وهما شديدا السخونة.. ماذا يحدث للمريء؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أبناء فوزية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: فن الخط لغة حوار بين مصر والصين

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: شفرة الـ 2030 في كواليس هندسة الأمن القومي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان ينتظر

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من احتواء الصدمة إلى بناء المرونة.. مصر وأزمات الطاقة والغذاء والديون

المزيد