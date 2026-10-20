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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي: أشرف داري يمتلك عرضًا من الدوري الإماراتي

أشرف داري
أشرف داري
باسنتي ناجي

أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن المغربي أشرف داري، مدافع النادي الأهلي، تلقى عرضًا من الدوري الإماراتي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أشرف داري

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة Modern MTI: "أشرف داري وصله عرض من الدوري الإماراتي لضمه في يناير المقبل".

وأضاف: "هذا العرض لم يأتِ للاعب مباشرة، وإنما جاء عن طريق إحدى شركات التسويق، وداري أجّل الرد على العرض لحين معرفة مصيره النهائي مع الأهلي".

وتابع: "اللاعب المغربي يعطي أولوية للاستمرار في الأهلي، إلا إذا طلب الحسين عموتة رحيله".

وأوضح زيدان أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل المدافع المغربي، قائلًا: "75 يومًا هي المدة المتبقية على بداية يناير المقبل، وهذه المدة ستحدد مصير اللاعب، ففي حالة مشاركته بشكل مستمر وتألقه سيبقى مع الأهلي لنهاية الموسم على أقل تقدير".

واختتم تصريحاته قائلًا: "إذا أصيب داري مجددًا أو ظهر بمستوى متواضع في المباريات، سيرحل اللاعب إلى الدوري الإماراتي في يناير المقبل".

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