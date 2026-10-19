قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 ضربات في 23 يوما.. الأهلي يفرض هيمنته على الزمالك عبر 4 ألعاب ويصنع تفوقا متعدد الجبهات
لجنة الحكام تحسم موقفها من فيديو تحليل حالات الجولتين السادسة والسابعة بالدوري
البانيه يبدأ من 190 جنيها.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين
مصرع 6 مهاجرين إثر اصطدام قاربهم قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية
اليوم.. النواب يواصل مناقشة طلب تفويض الرئيس لدعم السعودية
حرائق الغابات في إندونيسيا تلتهم أكثر من 3 هكتارات وتهدد منازل السكان
مسعود علام: دعوة شيخ الأزهر لوقف حروب المنطقة نداءٌ تاريخي لإنقاذ الشعوب وترسيخ السلام
بعد رد اتحاد الكرة.. الزمالك يشكك في عمل تقنية الفيديو خلال مباراة القمة
كيف حسم الأهلي معركة تجديد محمد هاني دون التراجع عن سياسته المالية؟
توقيف 350 شخصا في باريس.. واجتماع طارئ لرئيس الوزراء| صور
بعد قرار الحكومة.. أسعار البنزين والسولار اليوم
ماكرون يرفض استقالة وزير الداخلية الفرنسي على خلفية أعمال العنف في البلاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

باسم مرسي: شيلت الأتخن من ياسين مرعي وأشرف داري ودخلت بيهم الجول

ياسين مرعي
ياسين مرعي
علا محمد

واصل باسم مرسي، مهاجم الزمالك السابق، تصريحاته المثيرة للجدل، خلال ظهوره عبر برنامج «الكلاسيكو»، متحدثًا عن قدراته التهديفية ومواجهاته السابقة أمام الأهلي، وذلك بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته بشأن مدافعي الفريق الأحمر ياسين مرعي وأشرف داري.

وقال باسم مرسي إنه فوجئ بردود الفعل الواسعة على تصريحاته بشأن مدافعي الأهلي، مضيفًا: «لقيت الدنيا مقلوبة عشان قلت أشيل ياسين مرعي وأشرف داري على كتافي وأدخل بيهم المرمى، أنا شيلت الأتخن منهم ودخلت بيهم الجول فعلًا».

وأضاف مهاجم الزمالك السابق أنه سبق له التسجيل في شباك الأهلي أمام عدد من المدافعين البارزين، موضحًا: «لعبت ضد وائل جمعة وسجلت هدف، ولعبت ضد حجازي ورامي ربيعة وسعد سمير ومحمد نجيب، وسجلت أهداف في الأهلي في وجودهم».

وأكد باسم مرسي، أنه حقق إنجازات أمام الأهلي، قائلًا: «أخدت من الأهلي 5 بطولات بدراعي»، كما استشهد بأحد أهدافه في مرمى حرس الحدود، واصفًا إياه بأنه «درس ومرجع لأي حد عاوز يكون مهاجم مثالي».

وتأتي تصريحات باسم مرسي في ظل استمرار الجدل حول حديثه عن دفاع الأهلي، عقب مواجهة القمة أمام الزمالك، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

باسم مرسي مهاجم الزمالك السابق الزمالك الكلاسيكو الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

قرار حكومي رسمي.. مفاجأة سارة لملايين الموظفين خلال أيام

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد ارتفاع الاحتياطي لأكثر من 57.3 مليار دولار

المجني عليها والمتهم

قومي.. النهارده فرحي| والدة كريمة عروسة المنوفية: بزور قبرها لافرحها بالحكم

مباراة القمة

أزمة التحكيم تتصاعد.. تحرك جديد مرتقب من الزمالك

فتاة واقعة أوبر

تفاصيل القبض على فتاة واقعة النقل الذكي.. أدعت بأنها زوجة ضابط شرطة

كرم جابر وزوجته

زوجة كرم جابر: كنت بخاف منه في بداية علاقتنا.. واكتشفت أنه هادئ الطباع ولين

أرشيفي

أول تعليق من سلاح الجو الإسرائيلي على أزمة طائرة الخطوط النمساوية

حالة الطقس

طقس الاثنين.. أجواء خريفية وشبورة كثيفة صباحا وأمطار تمتد للقاهرة الكبرى

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

تموين الوادي الجديد يحرر 137 محضرًا خلال أسبوع ويضبط لحومًا ودواجن منتهية الصلاحية

قافلة بيطرية بقرية الزاوية

أسيوط: فحص وعلاج 1643 حالة من الماشية خلال قافلة بيطرية بقرية الزاوية

جانب من الحدث

محافظة الوادي الجديد: لا صحة لتوقف أعمال الغاز الطبيعي

بالصور

إطلالات الفنانات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد

إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد
إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد
إطلالات النجمات في رابع أيام مهرجان الجونة .. الأزرق الملكي والأسود ونقوش الفضي تتصدر المشهد

توقيف 350 شخصا في باريس.. واجتماع طارئ لرئيس الوزراء| صور

أعمال العنف في فرنسا
أعمال العنف في فرنسا
أعمال العنف في فرنسا

أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة

أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة
أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة
أمينة خليل تستعرض إطلالتها في رابع أيام مهرجان الجونة

إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي في أحدث ظهور

إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة
إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة
إطلالة جريئة لـ هيفاء وهبي تجمع بين الجرأة و الاناقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب:- كيف نرى ما لم يحدث؟.. الآلة عند حدود المعرفة

د. هبة جمال

د. هبة جمال قابيل تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وعلاقته بتشكيل الصورة الذهنية

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مواجهة السلبية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: السينما الأفريقية بين سلطة المال وحرية الإبداع

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: كيف تصبح السياحة قوة ناعمة تعزز الأمن القومي؟

المزيد