باسم مرسي: شيلت الأتخن من ياسين مرعي وأشرف داري ودخلت بيهم الجول

واصل باسم مرسي، مهاجم الزمالك السابق، تصريحاته المثيرة للجدل، خلال ظهوره عبر برنامج «الكلاسيكو»، متحدثًا عن قدراته التهديفية ومواجهاته السابقة أمام الأهلي، وذلك بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته بشأن مدافعي الفريق الأحمر ياسين مرعي وأشرف داري.

وقال باسم مرسي إنه فوجئ بردود الفعل الواسعة على تصريحاته بشأن مدافعي الأهلي، مضيفًا: «لقيت الدنيا مقلوبة عشان قلت أشيل ياسين مرعي وأشرف داري على كتافي وأدخل بيهم المرمى، أنا شيلت الأتخن منهم ودخلت بيهم الجول فعلًا».

وأضاف مهاجم الزمالك السابق أنه سبق له التسجيل في شباك الأهلي أمام عدد من المدافعين البارزين، موضحًا: «لعبت ضد وائل جمعة وسجلت هدف، ولعبت ضد حجازي ورامي ربيعة وسعد سمير ومحمد نجيب، وسجلت أهداف في الأهلي في وجودهم».

وأكد باسم مرسي، أنه حقق إنجازات أمام الأهلي، قائلًا: «أخدت من الأهلي 5 بطولات بدراعي»، كما استشهد بأحد أهدافه في مرمى حرس الحدود، واصفًا إياه بأنه «درس ومرجع لأي حد عاوز يكون مهاجم مثالي».

وتأتي تصريحات باسم مرسي في ظل استمرار الجدل حول حديثه عن دفاع الأهلي، عقب مواجهة القمة أمام الزمالك، التي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.