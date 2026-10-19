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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إبراهيم المصري: وجودي في الأهلي شرف كبير.. وهدفي صناعة التاريخ

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

أكد إبراهيم المصري، كابتن فريق كرة اليد الأول بنادي الأهلي ومنتخب مصر، أن وجوده داخل القلعة الحمراء يمثل شرفًا كبيرًا له، مشيرًا إلى أنه لم يشعر باليأس رغم الفترات التي لم يحقق فيها الفريق الانتصارات بالمعدلات نفسها التي يحققها حاليًا.

الأهلي

وجاءت تصريحات إبراهيم المصري ردًا على سؤال الإعلامي إبراهيم فايق، الذي تحدث عن تمسك اللاعب بالاستمرار داخل الأهلي خلال فترات تراجع النتائج، رغم تلقيه فرصًا للاحتراف الخارجي، حتى أصبح أحد العناصر المؤثرة وقائدًا للفريق، وساهم في تحقيق إنجازات محلية وقارية.

وقال إبراهيم المصري، خلال تصريحاته التلفزيونية: «ده شرف ليا أبقى موجود في النادي الأهلي، عمري ما حسيت باليأس، حتى لما مكناش بنكسب زي دلوقتي، كنا على الأقل بنكسب بطولة أو اتنين، وكنت راضي».

وأضاف: «جتلي فرص للاحتراف، بس زي أي لاعب مش هقولك إني مكنتش عاوز أطلع، لكن الأهلي قالي محتاجك، وأنا مكنتش بعمل مشكلة، وكنت بقعد، والناس كانت بتقدرني وتتعامل معايا كويس، وأنا رضيت وقلت هقعد، وشرف لأي لاعب يكون موجود في الأهلي».

وتابع لاعب الأهلي أن الفريق تمكن خلال السنوات الأربع الماضية من فرض سيطرته على المنافسات المحلية والقارية، إلى جانب تحقيق نتائج مميزة أمام فرق أوروبية، قائلًا: «قدرنا من 4 سنين نسيطر على مصر وإفريقيا، ونكسب فرق أوروبية في كأس العالم للأندية، وحققنا برونزية قدام برشلونة، وكسبنا فوكس برلين».

واختتم إبراهيم المصري تصريحاته بالتأكيد على طموحه في مواصلة حصد البطولات بقميص الأهلي، قائلًا: «أتمنى أزود عدد بطولاتي مع الأهلي، ومحدش ينساني، وأعمل تاريخ في النادي».

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