برباعية مقابل هدف.. بيراميدز يحقق الفوز أمام طلائع الجيش

حقق فريق بيراميدز الفوز أمام طلائع الجيش برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما من مساء اليوم على استاد جهاز الرياضة العسكري في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز مهند لاشين الهدف الأول في الدقيقة 6 ومصطفى زيكو في الدقيقة 15 ومحمود صابر في الدقيقة 77 ومحمود زلاكة في الدقيقة 89.

بينما أحرز هدف طلائع الجيش أحمد طارق في الدقيقة 34.

بهذه النتيجة احتل بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة.

بينما يتواجد الأهلي بالوصافة برصيد 16 نقطة متفوقا على الزمالك صاحب نفس عدد النقاط بفارق الأهداف.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.