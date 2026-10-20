انطلاق مهرجان الموسيقى العربية.. تفاصيل | صور

أطلق الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الثقافة، حفل افتتاح فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور المايسترو محمد الموجي مدير المهرجان، والدكتور رضا الوكيل رئيس دار الأوبرا المصرية.

مهرجان اسكندرية

وبدأ الحفل الذي قدمته الإعلامية جاسمين طه زكي، بالسلام الوطني، وتضمن الحفل فيلم تسجيلي عن الفنان هاني شاكر أمير الغناء العربي، الذي تحمل الدورة اسمه تقديرا لمسيرته الفنية.

وأعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة في كلمته افتتاح الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، أن هذا الحدث الفني والثقافي البارز يجسد مكانة الموسيقى العربية الراسخة في وجدان مصر والعالم العربي أجمع.

وأكد أن الفن الأصيل يظل دائما أحد أهم روافد هويتنا الثقافية وجسرا حقيقيا للتواصل الإيجابي بين الأجيال والشعوب.