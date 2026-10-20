بعد غياب 15 عاما عن الألبومات.. حاتم فهمي يعود بألبوم عامل قلبان وكليب بعد غيابه

يعود المطرب حاتم فهمي إلى الساحة الغنائية بطرح فيديو كليب أغنية «بعد غيابه»، إحدى أغنيات ألبومه الجديد «عامل قلبان»، وذلك بعد غياب نحو 15 عامًا عن طرح آخر ألبوماته «لسه بإيديا»، الذي صدر عام 2011.

حاتم فهمي

وتصدرت أغنية «بعد غيابه» قوائم التريند على المنصات الموسيقية، وأثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق «تيك توك»، بالتزامن مع طرحها بطريقة الفيديو كليب، في أولى خطوات عودة حاتم فهمي إلى جمهوره بأعمال غنائية جديدة.

ويضم ألبوم «عامل قلبان» 6 أغنيات، من بينها «ليك طريقة»، «من خيبتك»، «هطلب إيديكي» و«معقولة نسيت»، ويتعاون حاتم خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين والموزعين، من بينهم حسام سعيد، إبراهيم السعدني، كوثر حجازي، مؤمن بدر، إبراهيم شتا، عمر الشربيني، محمد غريب وأحمد يوسف، إلى جانب مشاركته في تلحين أغنية «ليك طريقة».

وبدأ حاتم فهمي مشواره الغنائي بألبوم «مش من حقك» عام 2004، والذي حقق من خلاله انتشارًا واسعًا، وضم عددًا من الأغنيات التي أصبحت من أبرز أعماله، من بينها «متخافش عليا»، «كل يوم»، «متسبنيش»، «بتحب غيري» و«أكتر من وقتك».

وفي عام 2007 طرح ألبومه الثاني «صدقيني»، وضم أغنيات حققت حضورًا لدى الجمهور، أبرزها «صدقيني»، «على بالك»، «بيدق قلبي»، «مفيش حاجة»، «قصاد بيتها» و«كلامي عليك». ثم جاء ألبومه الثالث «لسه بإيديا» عام 2011، وضم 10 أغنيات، من بينها «عادي مكمل»، «متابعك»، «هعمل أي حاجة»، «وجالك قلب»، «أنا بوعدك» و«زي ما تيجي».

وبعد 15 عامًا من آخر ألبوماته، يعود حاتم فهمي من خلال «عامل قلبان» وكليب «بعد غيابه» ليستعيد حضوره الغنائي من جديد، ويقدم لجمهوره أعمالًا جديدة بعد سنوات ارتبط خلالها اسمه بواحدة من أبرز التجارب الغنائية لجيل مطربي الألفينات.