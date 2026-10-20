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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب ناشئات اليد يهزم الأرجنتين 36-22 ويتأهل إلى الدور التالي بمونديال المغرب

منتخب ناشئات اليد
منتخب ناشئات اليد
حسام الحارتي

حقق منتخب مصر لناشئات كرة اليد مواليد 2010 فوزًا كبيرًا على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 36-22، في ختام منافسات دور المجموعات ببطولة العالم تحت 16 عامًا، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وفرض المنتخب المصري سيطرته على مجريات اللقاء منذ الشوط الأول، الذي أنهاه متقدمًا بنتيجة 18-7، قبل أن يواصل تفوقه في الشوط الثاني، وينهيه لصالحه بنتيجة 18-15، ليحسم المباراة بفارق 14 هدفًا.

وجاء الفوز على الأرجنتين ليمنح ناشئات مصر دفعة قوية في مشوار البطولة، بعد الخسارة أمام روسيا بنتيجة 29-41 في المباراة الافتتاحية، ثم الفوز المثير على سويسرا بنتيجة 29-28.

ويشارك المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات روسيا وسويسرا والأرجنتين، حيث يسعى إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والمنافسة بقوة في الأدوار المقبلة من البطولة.

ويقود المنتخب فنيًا قاسم إبراهيم، مديرًا فنيًا، ويعاونه محمد دعبس مدربًا عامًا، وهشام الصياد مدربًا مساعدًا، ومحمد عبد المنعم مدربًا لحراس المرمى.

ويتولى محمد جمال هليل، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، رئاسة بعثة المنتخب المصري في المغرب.

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