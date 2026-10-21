كرم جبر: الرئيس السيسي أطلق مُبادرات لترسيخ استقرار الدولة وسط اضطرابات المنطقة

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السابق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي اتخذ خلال الفترة الماضية عددًا من المبادرات والمواقف التي تستهدف ترسيخ استقرار الدولة المصرية، في ظل التحديات والتوترات التي تشهدها المنطقة.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء، أن المواقف المصرية شملت التأكيد على دعم الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أهمية ربط الدعم العسكري للمملكة العربية السعودية بمبادرة سلام خلاقة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وشدد على أن الاستقرار ليس مجرد شعار أو وسيلة لتخويف المواطنين، وإنما يمثل الركيزة الأساسية التي تقوم عليها الدولة، قائلًا إن «الاستقرار ليس فزاعة، ولكنه عمود الخيمة».

وأوضح أن النظر إلى الأوضاع المحيطة بمصر يكشف حجم التحديات التي تواجه المنطقة، في ظل تصاعد الصراعات والأزمات السياسية والأمنية، محذرًا من أن استمرار هذه الأوضاع قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات التي تهدد استقرار الدول ومؤسساتها.

وأشار إلى وجود مخاطر ومؤامرات تستهدف المنطقة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على تماسك الدولة المصرية وتعزيز استقرارها في مواجهة التحديات الإقليمية، بما يحمي مصالحها الوطنية ويدعم قدرتها على التعامل مع المتغيرات المحيطة.