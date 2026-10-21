الرئيس السيسي: إزالات بعض المقابر تم بسبب مشكلة المياه الجوفية

أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن إزالات بعض المقابر، قد تم بسبب مشكلة المياه الجوفية في نسبة كبيرة من المقابر، مشيرًا إلى أن الطرح المثالي لهذه المشكلة كان يتمثل في عدم المساس بهذه المقابر، إلا أن الطرح الواقعي يقضي بضرورة التعامل مع هذا الموضوع للأسباب الشرعية والإنسانية ومن منطلق احترام الدولة لمواطنيها.

وأضاف على هامش أعمال اليوم الثاني من منتدى مصر 2026، أن الدولة أنشأت وفي طور إنشاء حوالي 70 ألف مقبرة جديدة على ثلاث مراحل في محيط منطقة حلوان ومدينة العاشر من رمضان، وأن الدولة قد أقدمت على اتخاذ تلك الخطوات لتحقيق الصالح العام، بما في ذلك تحملّها للتكلفة ذات الصلة.