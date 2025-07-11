تعزز صحة القلب.. ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور الكتان ؟

بذور الكتان المطحونة مليئة بأحماض أوميجا 3 المفيدة للقلب ومضادات الأكسدة والألياف، ومن السهل إضافتها إلى أي وصفة .

الفوائد الصحية لبذور الكتان

بذور الكتان غنية بالألياف والبروتين، كما أنها مصدر جيد لأحماض أوميغا 3 الدهنية والليجنان، وهو نوع من البوليفينول الذي يُعزز صحة القلب

- مليئة بالألياف

يمكن للألياف القابلة للذوبان أن تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، وبذور الكتان غنية بها، بذور الكتان مصدر ممتاز للألياف القابلة للذوبان، التي تتشكل هلامية عند مزجها بالماء، مما يُبطئ عملية الهضم"، كما يمكن للألياف أن تساعد في:

خفض الكولسترول.

استقرار مستويات السكر في الدم.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

- بروتين نباتي عالي الجودة

على غرار فول الصويا، تُعد بذور الكتان مصدرًا جيدًا للبروتين النباتي عالي الجودة، ومثل غيرها من البذور، تُعتبر بذور الكتان مصدرًا غير كامل للبروتين ، أي أنها لا تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، ولكن هذا لا يعني أنها ليست إضافة رائعة لنظامك الغذائي، فقط تأكد من حصولك على البروتين من مصادر أخرى أيضًا لتحقيق التوازن.

المصدر Cleveland clinic