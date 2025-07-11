بملابس البحر.. هاجر أحمد تستعرض جمالها

شاركت الفنانة هاجر أحمد، صورا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته وجذابة.

وظهرت هاجر أحمد، مرتديه مايوه بوركيني باللون الأحمر والفوشيا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هاجر أحمد، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من المكياج ليكشف جمالها ، كما وضعت نظارة شمسية باللون الاسود لإكمال اللوك.

كما اختارت هاجر أحمد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور هاجر أحمد: