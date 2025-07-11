ماذا يحدث لجسم طفلك عند تناول السكر؟

يرتبط تناول الكثير من السكر المضاف في وقت مبكر من الحياة بالسمنة وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري من النوع 2.

لا يقتصر الأمر على الحلويات فحسب، فالعديد من أطعمة الأطفال اليوم تحتوي على سكريات مضافة.

تناول كل هذا السكر في مرحلة الطفولة قد يُسبب آثارًا صحية منذ الطفولة وحتى البلوغ.

السكر يضر الأطفال في وقت مبكر أيضًا

وتشير أبحاث أخرى إلى أن الإفراط في تناول السكر يؤثر أيضًا على صحة الأطفال وهم ما زالوا أطفالًا.

من ناحية أخرى، فإن الأطعمة السكرية مليئة بالسعرات الحرارية، وهو ما يساهم في إصابة واحد من كل خمسة أطفال بما في ذلك 13% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وخمسة أعوام ــ بالسمنة، وهو ما يرتبط بعدد من المشاكل الصحية.

لذلك يجب على الأطفال والمراهقين تناول كميات أقل من المشروبات المحلاة بالسكر والوجبات الخفيفة ــ إلى جانب كميات أقل من الوجبات الخفيفة المالحة ولحوم حمراء ومعالجة أقل ــ "يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسمنة".