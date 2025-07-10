تساقط الشعر كابوس النساء المزعج .. أسباب وحلول وطرق الوقاية

مشكلة تساقط الشعر تمثل كابوسا مزعجا للمرأة، إذ إنه يُفقدها التاج الذي يزين رأسها، لذا تتساءل كثير من النساء الناضجات وحتى الفتيات الصغيرات، عن أسباب تساقط الشعر، وكيف يمكن مواجهته وما طرق الوقاية من تساقط الشعر.

المعدل الطبيعي لتساقط الشعر

للإجابة على هذين السؤالين، أوردت مجلة Stylebook في موقعها على شبكة الإنترنت، أنه يجري تشخيص تساقط الشعر حين يتجاوز تساقط الشعر اليومي المعدل الطبيعي، الذي يتراوح بين 70 و100 شعرة تقريبًا، مع استمرار هذه الحالة مدةً طويلة.

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أسباب تساقط الشعر

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن تساقط الشعر يرجع إلى أسباب عدة تتمثل في التقلبات الهرمونية (خلال مرحلة الحمل أو انقطاع الطمث) ونقص العناصر الغذائية، مثل الحديد والزنك وفيتامين B5 واختلال وظائف الغدة الدرقية وسوء العناية بالشعر.

تشمل الأسباب أيضًا الاستعداد الوراثي، والتأثيرات البيئية، أو تناول بعض الأدوية، بالإضافة إلى التوتر النفسي، بحسب دي بي إيه.

وصفات تساقط الشعر

يمكن مواجهة تساقط الشعر باستخدام منتجات نمو الشعر، التي تستهدف عادةً جذور الشعر، مع تطبيقها بشكل منتظم وطويل الأمد، إذ إنها تُعزز الدورة الدموية في فروة الرأس وتُزود البصيلات بالمغذيات أو تُطيل مرحلة نمو الشعر.

مكونات طبية لعلاج تساقط الشعر

تشمل المكونات الفعالة، التي تُعزز نمو الشعر، مكونات طبية مثل:

مينوكسيديل

يُطيل مرحلة نمو بصيلات الشعر، وبالتالي يُعزز نمو الشعر من خلال تحفيز الدورة الدموية في فروة الرأس.

مكونات غير طبيعية لعلاج تساقط الشعر

كما تشمل المكونات الفعالة، التي تُعزز نمو الشعر، مكونات غير طبية مثل:

الكافيين

يُحفز الكافيين الدورة الدموية في فروة الرأس ويُنشط جذور الشعر، كما أنه يُطيل عمر بصيلات الشعر ويحميها من التأثيرات المثبطة لهرمون »ديهيدروتستوستيرون». ومن خلال تحسين إمداد جذور الشعر بالمغذيات، يمكن تحفيز نمو الشعر وإبطاء تساقطه.

الكيراتين

الكيراتين هو أهم بروتين هيكلي في الشعر. ويمكن لإمدادات إضافية من الكيراتين أن تُجدد الشعر التالف وتُصلح المناطق الهشة وتُغذي الشعر القوي.

فيتامين B5

يدعم انقسام الخلايا وإمداد بصيلات الشعر بالطاقة، وهو أمر ضروري لنمو شعر صحي.

البانثينول

البانثينول هو المادة الأولية لفيتامين B5، وهو يُعزز تجديد فروة الرأس ويُحسن توازن رطوبتها، علما بأن فروة الرأس الصحية والرطبة تُهيئ ظروفا مثالية لنمو الشعر. وفي الوقت نفسه، يُهدئ البانثينول البشرة المتهيجة أو الجافة، وبالتالي يمكن أن يساعد بشكل غير مباشر في تقليل تساقط الشعر الناتج عن مشاكل الجلد.

تعتمد فعالية منتجات نمو الشعر بشكل كبير على مكوناتها وسبب تساقطها، فبينما تُحفز المكونات النشطة المُختبرة طبيا نمو الشعر، غالبا ما تُعزز منتجات التجميل تأثيرها المُغذّي والمُقوّي، مما يجعل الشعر يبدو أقوى وأكثر كثافة.

طرق طبية لعلاج تساقط الشعر

يمكن علاج تساقط الشعر بطرق طبية مثل:

زراعة الشعر

تُقدم زراعة الشعر حلا دائما لحالات تساقط الشعر المُتقدمة؛ حيث تتم إزالة جذور الشعر السليمة، عادةً من مؤخرة الرأس، وتُزرع في مناطق الصلع. وغالبا ما تُحقق هذه الطريقة نتائج طبيعية للغاية، لكنها مُكلفة وتتطلب فحصا أوليا دقيقا.

علاج البلازما الغنية بالصفائح الدموية

في علاج البلازما الغنية بالصفائح الدموية يُسحب دم المريض ويُعالَج، ثم تُحقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية في فروة الرأس. وتهدف عوامل النمو، التي تحتويها البلازما، إلى تحفيز بصيلات الشعر وتحسين نمو الشعر.