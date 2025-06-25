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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طبيب يحذر: المشروبات الغازية قد تسرّع تساقط الشعر

طبيب يحذر: المشروبات الغازية قد تسرّع تساقط الشعر
طبيب يحذر: المشروبات الغازية قد تسرّع تساقط الشعر
أسماء عبد الحفيظ

تعاني الكثير من السيدات والفتيات وأيضا الرجال، من مشكلة تساقط الشعر ويرجع ذلك للعديد من الأسباب ولكن يظل هناك سبب خفي لا يكتشفه البعض، ففي ظل انتشار العادات الغذائية غير الصحية، يحذّر الأطباء من أثر المشروبات الغازية على صحة الشعر، مؤكدين أن الإفراط في تناولها لا يضر فقط الأسنان والمعدة، بل يمتد أثره السلبي إلى بصيلات الشعر نفسها.

المشروبات الغازية قد تسرّع تساقط الشعر

في هذا السياق، أوضح الدكتور عماد زهران، استشاري الجلدية والعلاج بالليزر،فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المشروبات الغازية تحتوي على نسبة عالية من السكر والكافيين والمواد الحافظة، وكلها عوامل قد تضعف الدورة الدموية في فروة الرأس، وتُسرّع من تساقط الشعر، خاصة عند الأشخاص الذين يعانون أصلًا من مشكلات في الشعر أو فروة الرأس.

 كيف تؤثر المشروبات الغازية على الشعر؟

طبيب يحذر: المشروبات الغازية قد تسرّع تساقط الشعر 

 زيادة نسبة السكر في الدم

السكر الزائد يؤدي إلى التهابات مزمنة في الجسم، وهو ما ينعكس سلبًا على بصيلات الشعر ويؤدي إلى ضعفها وسقوطها.

 الإضرار بهرمونات الجسم

الكافيين المرتفع والمركبات الكيميائية قد تؤثر على توازن الهرمونات، خاصة هرمونات التوتر، مما يسرع من تساقط الشعر الوراثي أو الهرموني.

 نقص امتصاص العناصر الغذائية

الإكثار من المشروبات الغازية قد يُضعف امتصاص الحديد والزنك وفيتامين D، وهي عناصر أساسية لنمو شعر قوي وصحي.

 الجفاف وفقدان لمعان الشعر

نظرًا لاحتوائها على كافيين، تؤدي المشروبات الغازية إلى زيادة التبول وسحب السوائل من الجسم، مما يسبب جفاف الشعر وتقصفه وفقدان لمعانه.

 نصائح لحماية شعرك

 طبيب يحذر: المشروبات الغازية قد تسرّع تساقط الشعر 
  • قلّل أو أوقف تناول المشروبات الغازية تدريجيًا.
  • عوّضها بالماء، عصائر طبيعية، أو مشروبات غنية بالفيتامينات مثل الكركديه أو الزنجبيل.
  • احرص على تناول أطعمة غنية بالحديد والبروتين والزنك.
  • راقب نمط حياتك وتخلص من التوتر والقلق.

نصيحة

إذا كنت تحرص على العناية بشعرك من الخارج باستخدام الزيوت وحمامات الكريم أو الزيت، فلا تهمل ما يدخل جسمك من الداخل، الغذاء الصحي هو أساس الشعر الصحي، والمشروبات الغازية ليست جزءًا من هذه المعادلة لذلك تجنب تناولها.

المشروبات الغازية الشعر صحة الشعر الأسنان والمعدة كيف تؤثر المشروبات الغازية على الشعر المشروبات الغازية قد تسرّع تساقط الشعر

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