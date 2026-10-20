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شمال مدينتي والإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي.. خريطة المشروعات الـ4 الجديدة بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى
باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

شمال مدينتي والإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي.. خريطة المشروعات الـ4 الجديدة بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية توقيع ٤ عقود لمشروعات بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ووزيرة الإسكان وزير البيئة ووزير الاستثمار.


هشام طلعت مصطفى: المشروعات الأربعة تعزز التنمية المستدامة وتخلق ملايين فرص العمل للشباب

وقال هشام طلعت مصطفى إن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص نموذج متكامل لتحقيق التنمية المستدامة، وتمتد للاقتصاد باكماله كما أنها تخلق الالف من فرص العمل للشباب.

واضاف أن المشروعات الأربعة تقع علي مساحة ٣٧ مليون متر باجمالي استثمارات ١١ ترليون جنيه وضرائب مباشرة وغير مباشرة تقدر بـ٢.٤٠٠ ترليون لافتا ان هذه المشروعات سوف توفر ٦ مليون فرصة عمل.

وأشار الى أن المشروع الأول هو مشروع أرض شمال مدينتي سكني وتجاري وترفيهي علي مساحة ٥ مليون متر باستثمارات ٣.٢ ترليون جنيه بضرائب مباشرة وغير مباشرة ٧٠٤ مليار جنيه

وأضاف هشام طلعت أن  المشروع الثاني يقع علي ١١ مليون متر في قلب الإسكندرية باستثمارات ١،٧ ترليون و ضرائب ٣٧٤ مليار جنيه.

وتابع أن المشروع الثالث مشروع استثماري لوجستي صناعي سكني متعدد الاستخدامات بجوار ميناء ابو قير الجديد باستثمارات ٥ ترليون علي مساحة ١٠ مليون متر مربع وضرائب مباشرة وغير مباشرة ١.١ ترليون.

وأضاف أن المشروع الرابع يقع علي ارض محوري في الساحل الشمالي يقام علي مساحة ١٠ مليون متر مربع بضرائب مباشرة وغير مباشرة ٢١٥ مليار جنيه.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن نهج الدولة في الشراكة مع القطاع الخاص لتشجيع وجذب الاستثمارات لخلق تنمية اقتصادية وفرص عمل .

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا يحفز القطاع الخاص بعرض مشروعاتها وزيادة الاستثمارات مشيرا الي ان الدولة استثمرت في البنية التحتية لدولة لجذب المستثمرين.

وقال رئيس الوزراء أن الاستثمارات في المشروعات الأربعة ١١ ترليون جنيه مما يجعل الدولة تستفيد استفادة مستمرة من هذه المشروعات مؤكدا أن العائد من هذه المشروعات ينفق علي المشروعات القومية والتنموية.

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