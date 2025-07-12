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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

السمنة العدو الخفي لصحتك وحياتك.. تحذير جاد لا يجب تجاهله

السمنة
السمنة
أسماء عبد الحفيظ

السمنة ليست مجرد زيادة في الوزن أو مشكلة شكلية، بل هي عدو خفي يهدد صحتك وحياتك يومًا بعد يوم، وأنها أصبحت من أول أسباب أمراض القلب، السكري، وارتفاع ضغط الدم في ارتفاع مستمر، والكثير منها مرتبط بشكل مباشر بالسمنة المفرطة.

 في هذا المقال، سنتعرف على مخاطر السمنة الحقيقية، ولماذا يجب عليك التعامل معها بجدية قبل فوات الأوان، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

ما هي السمنة ولماذا تُعد خطيرة؟

السمنة 

السمنة تعني تراكم الدهون الزائدة في الجسم إلى حد يؤثر على الصحة العامة. وعندما تتجاوز كتلة الجسم المعدل الطبيعي، يبدأ الجسم في مواجهة أعباء صحية متعددة. هذه الدهون ليست فقط وزنًا زائدًا بل نسيج نشط يُفرز مواد تسبب التهابًا مزمنًا يؤثر على أعضاء الجسم المختلفة.

أخطار السمنة على صحتك

  • أمراض القلب والشرايين: تراكم الدهون يزيد من فرص انسداد الشرايين، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية.
  • داء السكري من النوع الثاني: السمنة تعيق عمل الأنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم ومضاعفاته الخطيرة.
  • مشاكل التنفس: زيادة الوزن تؤدي إلى اضطرابات في التنفس، ومنها توقف التنفس أثناء النوم.
  • أمراض المفاصل والعظام: الحمل الزائد على المفاصل يسبب آلامًا مزمنة وتآكل الغضاريف.
  • اضطرابات نفسية: يعاني كثير من الأشخاص المصابين بالسمنة من الاكتئاب وانخفاض الثقة بالنفس بسبب المظهر الجسدي والتمييز الاجتماعي.

لماذا تحدث السمنة؟

تعود أسباب السمنة إلى عوامل متعددة تشمل نمط الحياة الغير صحي، الإفراط في تناول الطعام الغني بالدهون والسكريات، قلة النشاط البدني، والعوامل الوراثية. كذلك، تلعب بعض الأدوية والحالات الصحية دورًا في زيادة الوزن.

كيف تحمي نفسك من السمنة؟

  • اتباع نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة.
  • ممارسة الرياضة بانتظام، حتى المشي اليومي يحسن من حرق السعرات.
  • الابتعاد عن الأطعمة السريعة والمشروبات الغازية.
  • الحصول على قسط كافٍ من النوم والحد من التوتر.
  • زيارة الطبيب لإجراء الفحوصات الدورية والتأكد من الحالة الصحية.
السمنة أمراض القلب ارتفاع ضغط الدم ما هي السمنة ولماذا تُعد خطيرة أخطار السمنة على صحتك كيف تحمي نفسك من السمنة

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السمنة العدو الخفي لصحتك وحياتك.. تحذير جاد لا يجب تجاهله

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