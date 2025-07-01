وزير الصحة: نعاني من سوء التغذية وارتفاع معدلات السمنة والتقزم

قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ، وزير الصحة والسكان ، أن هناك فرق كبير بين الغذاء والتغذية وهذا الأمر يختلط علي الكثير من المواطنين .

وتابع : الغذاء يعني الطعام بكافة أنواعه أما فيما يخص التغذية فهي المواد الغذائية التي يحتاج اليها الإنسان

واكد عبدالغفار ، إن مصر من الدول علي مستوي العالم التي لديها مشكلات في السمنة وايضا التقزم وهذا ظهر من خلال مبادرة 100 مليون صحة .

خفض معدلات السمنة والتقزم عقب المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة

وأشار وزير الصحة والسكان.، إلي أنه تم خفض معدلات السمنة والتقزم عقب المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة ولكنها لم تصل إلي النسبة المرجوة موضحا أن نسبة السمنة بين المصريين بلغت 60٪ أكثرهم من النساء