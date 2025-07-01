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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة يشهد تسليم شهادات اجتياز دبلوم إدارة الأعمال ضمن خطة تطوير الرعاية الصحية

جانب من البرتوكول
جانب من البرتوكول
عبدالصمد ماهر

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تسليم شهادات اجتياز الدبلوم الاحترافي لإجراءات إدارة الأعمال، والذي يعد أحد محاور تطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية، في إطار تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية وتحت مظلة مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

كما قام الدكتور خالد عبدالغفار بتسليم درع الوزارة للدكتور أحمد العدوي مستشار نائب وزير الصحة ومدير البرنامج التدريبي، تقديرًا لجهوده المبذولة في تنفيذ الدبلوم الاحترافي لإجراءات إدارة الأعمال، ودوره في دعم بناء القدرات بمنظومة الرعاية الصحية الأولية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية تأهيل الكوادر الإدارية والطبية من العاملين في القطاع الصحي، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشددًا على أن تطوير نظم الإدارة داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التكامل في منظومة الرعاية الصحية، كما شدد الوزير على ضرورة التوسع في البرامج التدريبية لبناء كوادر مؤهلة قادرة على قيادة التحول المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستثمار في رأس المال البشري.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع كفاءة العاملين داخل القطاع الصحي، وإعداد كوادر قادرة على تطبيق أفضل الممارسات الإدارية، بما ينعكس على تطوير الأداء المؤسسي ورفع مستوى الخدمات المقدمة في وحدات الرعاية الأولية.

وتابع "عبدالغفار" أن هذا البرنامج يأتي في إطار تطوير الرعاية الصحية الأولية باعتبارها خط الدفاع الأول في النظام الصحي المصري، من خلال دعم الكفاءات الإدارية وتعزيز نظم التشغيل داخل وحدات الرعاية الصحية، بما ينعكس على تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في تطوير الأداء المؤسسي داخل قطاع الرعاية الصحية، حيث تم تصميمه وفقًا لمنهجية إدارة العمليات التشغيلية (Business Process Management – BPM)، التي تعتمد على تكامل الموارد، والارتكاز على ثقافة العمل الجماعي واتخاذ القرار المبني على البيانات.

تفاصيل ومحاور  البرنامج

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن البرنامج يتضمن محورين رئيسيين، يتمثل الأول في تأهيل كوادر من مختلف المستويات الإدارية، بهدف تخريج أول دفعة من محترفي إدارة العمليات التشغيلية (Certified Professionals – BPM)، بما يسهم في نشر ثقافة الأداء المؤسسي المستدام داخل وحدات الرعاية الصحية، والمحور الثاني يتضمن إصدار النسخة الأولى من الدليل المصري الموحد لمنظومة تشغيل مراكز الرعاية الصحية الأولية، والذي يعد إطار عمل موحد لتطبيق  منهجية إدارة العمليات التشغيلية (BPM) في تطوير وتوحيد معايير التشغيل داخل تلك الوحدات.

واختتم الوزير بتوجيه الشكر لجميع المشاركين في إعداد وتنفيذ البرنامج، مؤكدًا التزام الوزارة بتطبيق أفضل الممارسات الإدارية والتشغيلية، ضمن رؤية شاملة تضمن استدامة التغطية الصحية وتحقيق الرفاه المجتمعي.

حضر الفعاليات الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، والدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، والمهندس عمرو عايد مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور أحمد الجوهري مستشار وزير الصحة للمعاهد الفنية والتعليم الطبي المستمر والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، والدكتور محمد عبدالفتاح رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، والدكتور محمد عبدالله رئيس الادارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة، والدكتور أحمد العدوي مستشار نائب وزير الصحة، والدكتورة ميرفت فؤاد رئيس الادارة المركزية لتنمية الأسرة، والدكتور عصام العدوي خبير بصندوق الامم المتحدة للسكان للخطة العاجلة.

وزارة الصحة الصحة والسكان برتوكول التنمية البشرية مجلس الوزراء بداية جديدة لبناء الإنسان

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