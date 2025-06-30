وزير الصحة: قدر مصر أن تكون ملاذًا آمنًا.. وشراكة مع مركز الملك سلمان لدعم السودانيين والفلسطينيين

قال الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ، أن مصر تقوم بعمل انساني علي مدي تاريخها تجاه الأشقاء الأفارقة والعرب بشكل انساني وكما أطلق عليهم الرئيس السيسي لقب ضيوف مصر ترسيخا لاحترامهم وتقديم كل الدعم لهم بشكل انساني .

مصر بلد الأمان

وأضاف خلال تدشين مشروع دعم مرضي للقصور الكلوي السودانيين في مصر، أن مصر قدمت الدعم للأشقاء في غزة بشكل كبير وملحوظ للغاية حيث تحملت مصر بكل حب تقديم المزيد لأشقائها وهذا قدر مصر أن تكون ملاذا امنا لكل من يريد الأمان، مشيرا إلي أن هناك تعاون مع مركز الملك سلمان لتقديم الخدمات للأشقاء السودانيين في مصر لتكون بداية للتعاون بين القاهرة والمركز يليها تقديم الخدمات للأشقاء الفلسطينيين.