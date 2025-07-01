نائب وزير الصحة: الوثيقة الوطنية لنظم الغذاء تستهدف إيصال الغذاء الآمن للجميع دون عوائق

قال الدكتور عمرو قنديل ، نائب وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي ، إن الخطة التنفيذية الوطنية لنظم الغذاء والتغذية رحلة طويلة بمشاركة ورعاية رئيس الجمهورية في 2021 في الأمم المتحدة وتركزت توصيات القمة التي شارك فيها الرئيس بعدة توصيات كان أبرزها تمكين التنوع الغذائي والرقمنة ومن وقتها بدأت مصر للعمل علي تلك التوصيات الصادرة من الأمم المتحدة.

وأضاف قنديل ، أن الوثيقة الوطنية التي تم وضعها كان لها 5 مسارات أبرزها ضمان وصول الغذاء الآمن للجميع دون أي عوائق وقامت اللجنة الوطنية بإصدار عدد من القرارات كان أبرزها تشكيل لجنة يرأسها رئيس الوزراء وتضم كافة الوزارات المعنية هدفها في المقام الأول إقامة نظام وطني افضل للأمن الغذائي بحلول 2020.

تابع قنديل أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين وزارة الصحة والسكان وعدد من الجهات الدولية والمنظمات الصحية .