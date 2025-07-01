مجلس النواب يُوقف مناقشة قانون الإيجار القديم بسبب وزير الصحة

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان كونه أكثر الوزراء تعاونا مع المجلس.

وأوضح أنه نظراً لارتباط الوزير باجتماع مهم، تقرر البدء في مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤.

وتقرر إيقاف مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة على أن تستأنف المناقشة عقب نظر مشروع القانون المشار إليه.