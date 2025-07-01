قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي على الطريق الزراعي بالقليوبية
السوداني: وضعنا مصلحة العراق أولا ولم ننجر إلى المواجهة بين إسرائيل وإيران
الأهلي يتحرك بقوة لحسم صفقة مدافع جديد.. 3 أسماء على طاولة التفاوض
استقرار أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق المصرية اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025
غلق مؤقت لضريح الإمام الحسين يوم عاشوراء للصيانة
برلماني: الدولة مش هتطرد حد وهتوفر شقق في كومباوندات للمستأجرين
تطبق من اليوم.. ننشر أسعار السجائر بعد الزيادة
100 جيجابايت من أسرار ترامب بيد قراصنة إيران.. تسريب يهز أركان واشنطن
منعها من الدخول.. طالبة تطعن فرد أمن جامعة عين شمس
وداعًا يا مريم.. قصة الفراشة التي اختطفها البحر في تونس
مجلس النواب يُوقف مناقشة قانون الإيجار القديم بسبب وزير الصحة
سوريا ترحب برفع العقوبات.. وواشنطن: التطبيع مع إسرائيل شرط أساسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجلس النواب يُوقف مناقشة قانون الإيجار القديم بسبب وزير الصحة

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الشكر والتقدير للدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان كونه أكثر الوزراء تعاونا مع المجلس.

وأوضح أنه نظراً لارتباط الوزير باجتماع مهم، تقرر البدء في مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٤.

وتقرر إيقاف مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة على أن تستأنف المناقشة عقب نظر مشروع القانون المشار إليه.

حنفي جبالي خالد عبدالغفار مجلس الوزراء المهن الطبية الايجار القديم قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 1-7-2025

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. سعر كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

أسعار السجائر اليوم 1-7-2025.. كليوباترا ومارلبورو وLM وميريت بعد الزيادة

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

جبالي يطالب النواب بالهدوء في الجلسة التاريخية لحسم قانون الإيجار القديم

أرشيفية

القبض على أدمن صفحة تسريب امتحانات الثانوية العامة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. تظهر هنا بالدرجات قريباً

حالة الطقس اليوم الثلاثاء

موجة ساخنة على مصر كلها.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

الحل اليوم .. سبب نفاد رصيد عداد الكهرباء

أسعار الأسمنت

أسباب انخفاض أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

ترشيحاتنا

مجلس النواب

مطالب برلمانية بتوفير بدائل سكنية ومد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم إلى 10 سنوات

وزير الصحة

وزير الصحة: قانون المهن الطبية ينظم أوضاع خريجي كليات العلوم الصحية

مجلس النواب

نواب يطالبون الحكومة بتوفير بديل للمستأجرين بقانون الايجار القديم

بالصور

ضبط ٤ أطنان مصنعات لحوم ودواجن مخالفة خلال الحملات التفتيشية بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

سر الطعم الأصلي.. طريقة تحضير بهارات الشاورما في المنزل مثل أشهر المطاعم

مكونات بهارات الشاورما الأصلية تكفي لعدة مرات
مكونات بهارات الشاورما الأصلية تكفي لعدة مرات
مكونات بهارات الشاورما الأصلية تكفي لعدة مرات

سعر ومواصفات BMW 520i Luxury الجديدة بالسوق المصري

 BMW 520i Luxury
 BMW 520i Luxury
 BMW 520i Luxury

طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها

طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها
طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها
طريقة عمل بهارات البطاطس المحمرة في المنزل وأفضل طريقة لتحضيرها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا بعد 30 يونيو؟

أحمد مهدي

أحمد مهدي يكتب: صبايا العنب وعرائس المعدية .. ترحموا عليهن فكل ذنبهم أنهم فقراء

منى أحمد

منى أحمد تكتب: يونيو والثورة المليونية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات 30 يونيو 2013

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تحليل النهج السياسي الخارجي في ضوء النظرية السياسية.. مقاربة مصر ما بعد 30 يونيو نموذجًا

المزيد