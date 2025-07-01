لضم خريجي العلوم الصحية.. البرلمان يناقش تعديلات قانون المهن الطبية اليوم

يستأنف مجلس النواب عقد جلسات العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان مشروع قانون مقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم وأكثر من عشر عدد الأعضاء، لتعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية.



وذلك بهدف ضم خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية (بمختلف مسمياتها السابقة) إلى مظلة القانون رقم 14 لسنة 2014، بما يتيح لهم التمتع بالمزايا الوظيفية والمالية، ويدعم كفاءة القطاع الصحي.



و يأتي القانون الجديد تماشياً مع التطور العلمي الذي يشهده المجتمع، واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة، والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي.