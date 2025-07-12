إلهام شاهين تخطف الأنظار بإطلالة صيفية بالساحل الشمالي.. صور

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر صفحتها علي موقع الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام" صورا لها من الساحل الشمالي.

وتألقت إلهام شاهين بفستان من اللون البمبي الفاتح ، حيث ظهرت وهي تستمع باجواء الصيف.

وكان آخر أعمال إلهام شاهين هو مسلسل سيد الناس، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

أبطال مسلسل سيد الناس:

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، سلوي عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .

قصة مسلسل سيد الناس :

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .

تشهد أحداث مسلسل سيد الناس دخول ريم مصطفى التي تجسد دور أمنة زوجة عمرو سعد الذي يؤدي شخصية الجارحي أبو العباس (عمرو سعد) في صراعات من نوع خاص مع إلهام شاهين التي تلعب شخصية اعتماد الهواري زوجة والد عمرو سعد والذي يقدم بدوره خالد الصاوي.