شريهان ومني الشاذلي أبرز الحاضرين .. عرض يمين في أول شمال علي مسرح السلام

تحت رعاية وزارة الثقافة ، و ضمن أنشطة قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، و ضمن خطة البيت الفني الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، يشهد العرض المسرحي "يمين في أول شمال"، من إنتاج فرقة المسرح الحديث تحت قيادة المخرج محسن منصور ، إقبالًا جماهيريًا لافتًا خلال ليالي عرضه الحالية، وذلك على خشبة مسرح السلام بقاعة يوسف إدريس بشارع القصر العيني.

وحضر العرض عدد من النجوم والإعلاميين والشخصيات العامة، كان من أبرزهم النجمة شريهان، والفنانة سما إبراهيم، والإعلامية منى الشاذلي، والمخرج كريم الشناوي، والفنان سامح حسين ، وسط حضور لافت من الجمهور ومحبي المسرح، حيث رُفعت لافتة "كامل العدد"يوميا بالمسرح .

يذكر أن "يمين في أول شمال” تدور أحداثه حول ممثل مبتدئ يتلقى دعوة لزيارة زوجين، لتتوالى بعدها الأحداث التي تغير مجرى حياته بالكامل، في معالجة درامية تمزج بين الواقع والتساؤلات الإنسانية.

“يمين في أول شمال” من تأليف محمود جمال حديني، بطولة عبد الله صابر، إيهاب محفوظ، أمنية حسن، طارق راغب، ديكور باسم وديع، موسيقى مروان خاطر، استعراضات علي چيمي، أزياء أميرة صابر، إضاءة أحمد طارق، تصميم دعاية أحمد مجدي، مساعدا الإخراج محمد خالد، ريم مختار، المخرج المنفذ بسنت علي، ومن إخراج عبد الله صابر.

