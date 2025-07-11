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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أخبار الفن| جنازة الفنانة شروق.. إصابة غادة عبد الرازق

أخبار الفن
أخبار الفن
سعيد فراج

نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: جنازة الفنانة شروق، إصابة غادة عبد الرازق، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

أسعار تذاكر حفل ويجز وشروط الدخول بمهرجان العلمين

طُرحت تذاكر حفل المطرب ويجز، المرتقب يوم بالجمعة 22 أغسطس المقبل ضمن فعاليات مهرجان العلمين، في دورته الثالثة.

تشييع جنازة الفنانة شروق من مسجد السيدة نفيسة

شيعت جنازة الفنانة الراحلة شروق، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، عقب صلاة العصر، بعد وفاتها صباح اليوم الجمعة.

وشهدت جنازة الفنانة شروق، غياب نجوم الفن، وشيع جثمان الراحلة عدد من أفراد الأسرة.

غادة عبد الرازق تعلن إصابتها وتطلب الدعاء

أعلنت الفنانة غادة عبدالرازق عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، عن تعرضها لإصابة في قدمها.

صورة نادرة.. تيسير فهمي تحتفل بعيد زواجها الأربعين

احتفلت الفنانة تيسير فهمي، بعيد زواجها الأربعين، إذ تزوجت في مثل هذا اليوم من العام 1985.

ونشرت تيسير فهمي، صورتين مع زوجها الدكتور أحمد أبو بكر، الأولى يوم زفافهما عام 1985، والثانية بعد مرور 40 عاما، وكتبت في التعليق عبر فيسبوك: «في مثل هذا اليوم من أربعين سنه».

أحمد سعد يكشف عن كواليس تسجيل "حبيبي ياه ياه" مع مروان موسى وعفرتو

كشف النجم أحمد سعد عن كواليس تسجيل أغنيته الجديدة "حبيبي ياه ياه" ضمن أغاني ألبوم "بيستهبل" المقرر إطلاقه قريبًا في مفاجأة جديدة من أحمد سعد لجمهوره.

عرضه 30 يوليو .. طرح بوستر فيلم روكي الغلابة لـ دنيا سمير غانم

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، بوستر فيلمها الجديد روكي الغلابة، المنتظر عرضه في السينمات المصرية يوم 30 يوليو الجاري.

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يستعد الفنان حسين الجسمي، لإحياء حفل غنائي ساهر في الساحل الشمالي، يوم 8 أغسطس المقبل.

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