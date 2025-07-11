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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تشييع جنازة الفنانة شروق من مسجد السيدة نفيسة

جنازة الفنانة شروق
جنازة الفنانة شروق
قسم الفن

شيعت جنازة الفنانة الراحلة شروق، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، عقب صلاة العصر، بعد وفاتها صباح اليوم الجمعة. 

وشهدت جنازة الفنانة شروق، غياب نجوم الفن، وشيع جثمان الراحلة عدد من أفراد الأسرة. 

وفاة الفنانة شروق

رحلت الفنانة القديرة شروق صباح اليوم الجمعة 11 يوليو 2025، عن عمر ناهز 73 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض. ولم تُعلن أسرتها حتى الآن عن موعد أو مكان العزاء، كما لم تكشف عن تفاصيل الحالة الصحية التي أدت إلى وفاتها.

وأعلن الخبر الفنان منير مكرم من خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قائلًا: “الدوام لله الفنانة شروق”.

نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنانة شروق

وحرصت نقابة المهن التمثيلية، على نعي الفنانة شروق، بمنشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كتبت فيه: «إنا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ" .. تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنانة/ شروق.. وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي داعين المولي عز وجل ان يتغمد الراحله بواسع رحمته، وان يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون».

الفنانة شروق

شروق، واسمها الحقيقي علية محمد أحمد فؤاد، وُلدت في 20 مارس عام 1952 بمحافظة القاهرة، وتخرجت في كلية الزراعة بجامعة القاهرة. حرصت طوال مشوارها الفني على الحفاظ على خصوصية حياتها الشخصية، مفضّلة تركيز الأضواء على أعمالها فقط.

قدّمت الفنانة الراحلة أدوارًا متنوعة في الدراما المصرية، واشتهرت بأدائها الطبيعي والمقنع في أدوار الأم والمعلمة والزوجة، كما جسّدت شخصية الحماة القاسية في عدد من الأعمال. ومن أبرز ما قدمته كان مشاركتها في مسلسل “يوميات ونيس”، إلى جانب مسلسلات أخرى مثل “بلاغ للرأي العام”، و”اعتزال” الذي عُرض عام 2008.

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