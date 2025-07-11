عرضه 30 يوليو .. طرح بوستر فيلم روكي الغلابة لـ دنيا سمير غانم

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، بوستر فيلمها الجديد روكي الغلابة، المنتظر عرضه في السينمات المصرية يوم 30 يوليو الجاري.

وكتبت دنيا سمير غانم، في تعليقها على بوستر فيلمها عبر تطبيق إنستجرام: «البوستر الرسمي لفيلم روكي الغلابة، 30 يوليو بجميع سينمات مصر، و14 أغسطس في جميع سينمات الوطن العربي».

بوستر فيلم روكي الغلابة

فيلم روكي الغلابة

تستعد الفنانة دنيا سمير غانم للعودة إلى شاشة السينما من خلال فيلمها الجديد “روكي الغلابة”، الذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 30 يوليو 2025، ويشاركها البطولة محمد ممدوح، في أول تعاون سينمائي بينهما.

ينتمي الفيلم إلى نوعية الكوميديا الاجتماعية، ويدور في إطار من المواقف الطريفة والدرامية حول فتاة ريفية قوية تعمل حارسة شخصية، وتمارس رياضة الملاكمة، ما يضعها في مسار غير معتاد بالنسبة لفتاة من بيئتها.

وفي سياق الأحداث، تتولى حماية رجل أعمال يُدعى “تايسون”، ليبدأ بينهما مشوار مليء بالمفارقات واللحظات الكوميدية المؤثرة.

يضم الفيلم عدد من الفنانين إلى جانب دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح، من بينهم: محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، سلوى عثمان، بالإضافة إلى ظهور خاص لكل من أحمد سعد وأوس أوس كضيوف شرف، ما يضيف نكهة كوميدية متجددة ومتنوعة إلى العمل.

“روكي الغلابة” من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

ويُعد الفيلم ثاني بطولة سينمائية للفنانة دنيا سمير غانم بعد فيلم “تسليم أهالي” الذي عُرض عام 2021، ويأتي بعد غياب لعدة سنوات عن السينما، وانشغالها بالمشاريع التليفزيونية، آخرها مسلسل “عايشة الدور” الذي عُرض في رمضان الماضي.

اسم الفيلم تغيّر من “الجارداية” إلى “روكي الغلابة”، في إشارة رمزية إلى الروح القتالية التي تحملها بطلة الفيلم، واستلهامًا من سلسلة “روكي” العالمية.