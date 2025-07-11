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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أحمد سعد يكشف عن كواليس تسجيل "حبيبي ياه ياه" مع مروان موسى وعفرتو

أحمد سعد مع مروان موسى وعفرتو
أحمد سعد مع مروان موسى وعفرتو
سعيد فراج

كشف النجم أحمد سعد عن كواليس تسجيل أغنيته الجديدة "حبيبي ياه ياه" ضمن أغاني ألبوم "بيستهبل" المقرر إطلاقه قريبًا في مفاجأة جديدة من أحمد سعد لجمهوره.

ونشر أحمد سعد صورًا من كواليس التسجيل سادتها أجواء المرح بينه وبين مروان موسى وعفرتو؛ حيث يشاركانه الأغنية الجديدة، وهي من كلمات فلبينو ومن توزيع أحمد طارق يحيى.

أحمد سعد مع مروان موسى وعفرتو

أغاني ألبوم أحمد سعد 

ويضم الألبوم الجديد عددًا من الأغاني الجديدة التى اختارها سعد بعناية حيث يقدم ألوانًا موسيقية مختلفة في الألبوم الجديد.

ويتواجد "سعد" بين جمهور خلال الصيف بعدد من الحفلات الغنائية الضخمة بالإضافة للألبوم الغنائي الجديد.

ألبوم أحمد سعد

يستعد الفنان أحمد سعد لتقديم مفاجأة من العيار الثقيل لجمهوره خلال الأيام القادمة من خلال ألبوما غنائيا جديدا يحمل اسم "بيستهبل" يضم عددا من الأفكار الغنائية الجديدة والمختلفة والتي ستكون من مفاجآت الصيف الجاري

وأطلق أحمد سعد بوستر الألبوم الجديد "بيستهبل" بلوك وتصميم مختلف وكشف تفاصيل أغاني الألبوم حيث قسمها إلى أغاني "الوش الأول" وهي أغنيات "بيستهبل وأخويا ومكسرات وبطة وتاني" كما أعلن أسماء أغاني الوش الثاني وهي "شفتشي واتك اتك وحبيبي ياه ياه واتحسدنا وبلونة".

وعكف سعد خلال الفترة الماضية على تجهيز مجموعة من الأفكار الغنائية التي سيقدمها في ألبومه حيث قرر أن يضم مجموعة من الأغنيات التي تقدم أفكارا جديدة وطابع موسيقي مختلف يخص كل أغنية.

ويطلق سعد الألبوم الجديد خلال الأيام القادمة  بالتزامن مع إحياء عدد من الحفلات الغنائية الضخمة في مصر وعدد من دول الوطن العربي.

أحمد سعد النجم أحمد سعد مروان موسى عفرتو ألبوم أحمد سعد

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أحمد سعد يكشف عن كواليس تسجيل "حبيبي ياه ياه" مع مروان موسى وعفرتو

أحمد سعد مع مروان موسى وعفرتو
أحمد سعد مع مروان موسى وعفرتو
أحمد سعد مع مروان موسى وعفرتو

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