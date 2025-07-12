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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ورش تدريبية ولقاءات توعوية ضمن النشاط الصيفي بثقافة الفيوم

مجموعة من الورش التدريبية واللقاءات التوعوية
مجموعة من الورش التدريبية واللقاءات التوعوية
أحمد البهى

يواصل فرع ثقافة الفيوم، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، تنفيذ مجموعة من الورش التدريبية واللقاءات التوعوية التي تستهدف الأطفال والنشء في إطار برامج وزارة الثقافة للاستفادة من العطلة الصيفية في تقديم أنشطة تثقيفية متنوعة.

ونظم قسم المواهب بالفرع ورشة أدبية ضمن نادي أدب الطفل، بالتعاون مع إدارة غرب الفيوم التعليمية للموهوبين والتعلم الذكي، استهدفت تدريب الأطفال على كتابة القصة والشعر وتنمية مهارات الإلقاء والخطابة والتمثيل والغناء.

شارك في الورشة الشاعران محمد راضي وإسلام عادل، حيث قدما شرحا مبسطا عن الفنون المختلفة، مع توضيح الفارق بين الخطابة والإلقاء، وفتحا باب التجريب العملي أمام المشاركين لاكتشاف مواهبهم في المجالات الأدبية والفنية.

وفي سياق برامج التوعية المجتمعية المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، نظمت مكتبة منيا الحيط محاضرة بعنوان “الخصائص السكانية وأثرها على البيئة”، ألقاها مصطفى محمد، مدير المكتبة، حيث تناول مفهوم الزيادة السكانية وانعكاساتها على الموارد والخدمات، مشيرا إلى أن تزايد أعداد السكان بشكل غير متوازن مع الموارد المتاحة يؤدي إلى ضغط اقتصادي واجتماعي كبير.

كما شهدت مكتبة الشواشنة لقاء تثقيفيا في المناسبة نفسها، ألقتها أمل خالد، أخصائية تعليم الكبار، تناولت فيه موضوعات متعددة مثل الهجرة، المناخ، الصحة الإنجابية، والمساواة، مؤكدة أن النمو السكاني إذا ما تم توجيهه بشكل سليم، قد يسهم في تعزيز رأس المال البشري ودفع الابتكار والتنمية المستدامة.

وضمن البرنامج الصيفي لفرع ثقافة الفيوم بإدارة ياسمين ضياء، التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، استأنفت مكتبة مطرطارس فعاليات ورشة تدريب على التفصيل وتعليم الأطفال المبادئ الأساسية للخياطة والتفصيل، كجزء من تمكين المهارات الحياتية.

وفي مكتبة الطفل والشباب بطامية، نظم حوار بعنوان “إيدي في إيدك”، قدمته ماريان مدحت، أمينة المكتبة، ناقشت به أهمية التعاون والتكامل بين الأفراد، ودور الاحترام المتبادل في تعزيز الروابط الإنسانية ونشر روح المحبة والمودة في المجتمع.

ثقافة الفيوم فرع ثقافة الفيو الفيوم

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