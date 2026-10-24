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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كوريا الشمالية تزرع 960 ألف لغم أرضي على الحدود مع جارتها الجنوبية

كوريا الشمالية والجنوبية
كوريا الشمالية والجنوبية
محمود نوفل

أفادت مصادر في الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية بأن كوريا الشمالية زرعت نحو 960 ألف لغم أرضي على طول المنطقة منزوعة السلاح منذ عام 2024.

وقد قدمت هيئة الأركان المشتركة هذا التقدير -الذي يقارب مليون لغم جديد- إلى لجنتي الاستخبارات والدفاع في الجمعية الوطنية، وهو ما تناقلته لاحقاً وسائل إعلام محلية عدة.

وفي اليوم ذاته، طلبت سيول إجراء محادثات مشتركة مع بيونج يانج بهدف تخفيف التوترات المتصاعدة على الحدود.

وبدوره ؛ صرح نائب وزير الدفاع، كيم هونغ-تشيو، في مؤتمر صحفي قائلاً: "تقترح وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية رسمياً إجراء محادثات عسكرية بين الكوريتين مع السلطات في كوريا الشمالية، وذلك بهدف التحقق المشترك من مواقع خط التماس العسكري البري، واستعادة خطوط الاتصال العسكرية، ومناقشة تدابير لمنع وقوع اشتباكات عرضية على طول الحدود".

ويُعد "خط التماس العسكري" (MDL) حدوداً غير محددة بدقة داخل المنطقة منزوعة السلاح التي يبلغ عرضها 2.5 ميل.

 وكانت سلسلة من الأعمدة البيضاء قد وُضعت لتحديد هذا الخط عقب هدنة الحرب الكورية عام 1953، إلا أن معظمها قد تآكل بفعل الزمن، أو غطته النباتات، أو لم تجرِ صيانتها، مما يجعل تحركات الدوريات العسكرية محفوفة بمخاطر بالغة.

وحتى الآن، لم يصدر أي رد؛ إذ عمدت كوريا الشمالية إما إلى تجاهل المبادرات الأخيرة من جانب كوريا الجنوبية أو الرد عليها بغضب.

وتأتي هذة التطورات في ظل أجواء متوترة تشهدها المنطقة منزوعة السلاح، التي تقطع شبه الجزيرة الكورية في منتصفها، وتفصل بين الدولتين الكوريتين فعلياً.

كوريا الشمالية كوريا الجنوبية الحرب الكورية وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية

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